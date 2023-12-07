Вночі РФ атакувала Одеську область: є "приліт", загинула людина

Удар припав по одному з об'єктів припортової інфраструктури Подунав'я. Пошкоджено складські приміщення, елеватор та вантажівки.

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На місці обстрілу сталася пожежа, її оперативно ліквідували співробітники ДСНС / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот

У ніч на 7 грудня російські окупанти атакували припортову інфраструктуру в Одеської області ударними дронами-камікадзе Shahed. Більшу частину БПЛА вдалося збити силам протиповітряної оборони. Однак є і "приліт". Загинула одна людина - водій фури.

Як повідомив у Telegram голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, удар припав по одному з об'єктів припортової інфраструктури Подунав'я. Внаслідок атаки пошкоджено складські приміщення, елеватор та вантажівки. На місці обстрілу сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

Глава ОВА вкотре закликав жителів Одеської області реагувати на сигнал повітряної тривоги та під час ворожої атаки перебувати у безпечних місцях.

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Повітряна тривога тривала вночі в Одеській облксти близько двох годин. РФ запускала ударні БПЛА з території тимчасово окупованого Криму. Під основний удар потрапив Ізмаїльський район.

"Вночі ворог кількома хвилями ударних дронів атакував південні регіони. Направивши БпЛА типу "Shahed-131/136" з тимчасово окупованого Криму через Лівобережну Херсонщину, намагався обійти системи ППО, але в Миколаївській області три дрона-камікадзе були знищені", - повідомили у Силах оборони півдня.

Під час наступної хвилі ворог атакував Одещину. Направивши дрони по припортовій інфраструктурі Подунав'я, росіяни знову використали особливості ландшафту та близькість державного кордону.

"Силами протиповітряної оборони було знищено 11 БПЛА "Shahed-131/136". На жаль, є влучання у припортову інфраструктуру. Пошкоджено складські приміщення, елеватор, вантажівки, виникла пожежа, яку пожежники вже загасили. Один з водіїв автомобіля загинув", - йдеться в повідомленні.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що всього було знищено 15 ударних БПЛА.

"У ніч на 7 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" з мису Чауда (Крим). Всього зафіксовані пуски 18 ударних БПЛА "Shahed-136/131". Основні напрямки удару - Хмельницька та Одеська області", - йдеться у повідомленні.

В результаті протиповітряного бою силами і засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони України були знищені 15 ударних БПЛА противника.

Залучалися зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Знищено 15 ударних російських дронів / t.me/kpszsu

Як повідомляв Главред, вночі 6 грудня у Хмельницькій області прогриміли вибухи. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

На Львівщині вночі 5 грудня три безпілотники типу "Шахед" ворожого походження вдарили по об'єкту інфраструктури. В результаті виникла пожежа.

Також у ніч на 5 грудня у Вінницькій області пролунав звук вибуху. В регіоні оголошена повітряна тривога через російські дрони-камікадзе.

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