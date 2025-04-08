Повернення відключень світла в Україні: в Укренерго прокоментували ситуацію

Реальна потреба в раціональному споживанні електроенергії справді є.

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Наразі не йде мова про відключення світла / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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Жодних заходів обмеження наразі не застосовується

Ремонтні роботи на енергетичних обʼєктах тривають

Деякі ЗМІ і телеграм-канали опублікували новини з заголовками про ймовірне повернення відключень електроенергії. В Укренерго відреагували і пояснили, яка ситуація насправді.

За даними відомства, поширювана інформація не є достовірною і жодних заходів обмеження наразі немає. При цьому потреба в раціональному споживанні електроенергії є.

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"Ремонтні роботи на енергетичних обʼєктах після російських атак тривають. Водночас, через похолодання на всій території України - споживання електроенергії суттєво зросло", - йдеться у повідомленні.

В Укренерго пояснюють, що саме зниження температури повітря зумовило зростання кількості споживачів, адже окрім того, що українці користуються пристроями обігріву, припинили роботу деякі об’єкти генерації через завершення опалювального сезону, а вони не можуть виробляти електричну енергію окремо, без теплової.

"Ситуація додатково ускладнюється хмарною погодою на частині території України, що зумовлює низьку ефективність роботи сонячних електростанцій. За таких умов, просимо всіх споживачів — як побутових, так і бізнес — зменшити використання потужних електроприладів та не вмикати кілька таких пристроїв одночасно у період з 8:00 до 21:00. Це дозволить знизити навантаження на енергосистему", - додали у відомстві.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, востаннє в Україні відключали світло 17 березня. Унаслідок дронової атаки РФ було знеструмлено споживачів у кількох областях. Ворог здійснив дронову атаку на енергооб'єкти в декількох регіонах.

Раніше експерт з питань ЖКГ, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснював, що аварійні відключення переважно запроваджуються через збільшення споживання електроенергії або перенавантаження системи через наявність у містах великих промислових підприємств.

Напередодні, як писав Главред, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що в Україні можуть запровадити графіки відключень електроенергії для побутових споживачів, якщо середньодобова температура повітря сягне від -6 або -7 градусів.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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