Відновлення пасажирських авіаперельотів: експерт пояснив, коли відбудеться

В Україні можуть відновити авіасполучення, але за певних умов.

https://glavred.net/ukraine/vozobnovlenie-passazhirskih-aviapereletov-ekspert-obyasnil-kogda-proizoydet-10549343.html Посилання скопійоване

Відновлення пасажирських авіаперельотів / колаж: Главред, фото: УНІАН

Не так давно в Україні почали виникати розмови про відновлення пасажирських авіаперевезень. Влада держави офіційно розпочала переговори з регуляторами з Америки та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських перевезень. Про те, за яких обставин можливе відновлення в ефірі національного телемарафону розповів авіаексперт Костянтин Криволап, пише ТСН.

За словами експерта, незважаючи на гучні заяви, в Україні зможуть літати літаки тільки в тому разі, якщо вдасться забезпечити безпеку аеропортів, пасажирів, літаків і злітних смуг на належному рівні.

"Якщо буде знайдено компромісні рішення з авіаційними регуляторами, то тільки в такому разі можливе відкриття аеропортів. Треба розуміти, що для нас це дуже важливо, тому що починають переміщатися люди, переміщатися капітали, починають переміщатися бізнеси. Якщо цього всього немає, то відсутність нормального сполучення - це стримуючий для бізнесу фактор", - пояснив Криволап. відео дня

Авіексперт також додав, що головною організацією, яка регулює питання безпеки цивільної авіації є Міжнародна організація ІКАО. Вона була створена 1947 року. Саме вона займається тим, щоб забезпечити всім у світі безпеку польотів, тому Україні потрібно виконати імплементацію її стандартів на національному рівні.

ICAO - Міжнародна організація цивільної авіації Міжнародна організація цивільної авіації - спеціалізована установа ООН, що встановлює міжнародні норми цивільної авіації та координує її розвиток з метою підвищення безпеки та ефективності.

Авіасполучення в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні планують відкрити аеропорт. Це станеться тоді, коли дозволить безпекова ситуація. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга, повідомляє пресслужба ОП.

Також, Україна починає офіційні переговори з регуляторами щодо відкриття аеропортів. Є кілька сценаріїв того, як розвиватиметься ситуація. Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Не хочу ніякі терміни проговорювати, але ми вже будемо передавати офіційно, і ми вступаємо в офіційні переговори з регуляторами", - сказав Кубраков в інтерв'ю РБК-Україна.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.