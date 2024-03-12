Є всі шанси: у ЗСУ назвали умови просування добровольців углиб Росії

В ЗСУ зазначили, що операція російських добровольців може створити необхідний імпульс, який ще проявить себе в неординарних ситуаціях в РФ в майбутньому

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Російські добровольці можуть почати рух вглиб Росії / Колаж Главред, фото: скріншот із віде

Сьогодні вранці, 12 березня, підрозділи легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу (РДК) та "Сибірського батальйону" перетнули українсько-російський кордон і ввійшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області, а також на територію Курської області РФ. Цей рух може бути початком подальшої експансії російських добровольців углиб Росії. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в коментарі для 24 каналу.

За його словами, бійці російських добровольчих підрозділів, які воюють проти диктаторського режиму в росії зазвичай ведуть бойові дії на території прикордонних областей (Бєлгородської і Курської), однак вони можуть почати рух і вглиб Росіїї.

Тимочко відзначив, що успіх цього руху буде залежати від здатності добровольців встановити контакти з місцевим населенням під час перебування на території Росії, а також наявності в них розвиненої агентурної мережі в Росії.

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Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ наголошує, що від прямої підтримки населення залежатиме, чи зможуть бійці та командири добровольчих підрозділів добровольці почати переговори з російськими офіцерами чи підрозділами на території Росії, які виступають проти війни в Україні та правління Путіна.

Він навів в приклад так званих "похід Пригожина на Москву" зазначивши, що перед початком операції очільник ПВК "Вагнер" заручився підтримкою фінансових груп в РФ і підкупив генералів, губернаторів та впливових російських політиків.

"Російським добровольцям треба перехопити ініціативу в цьому напрямку. Чим швидше їм вдасться це зробити, тим швидше вони отримають реальний вплив у Росії", – наголосив Тимочко.

Він акцентував на тому, що під час оперативних дій бійці РДК, Легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону набувають досвіду, встановлюють контакти з місцевим населенням та збільшують свою популярність. Це особливо актуально в умовах, коли в Росії інформацію про них максимально приховують.

Тимочко наголосив, що цей рух є важливим ілюстрацією того, що не всі росіяни підтримують політику Путіна, не всі вони є відданими його режиму. Існує частина суспільства, яка виявляє готовність до активних дій. Така активність впливає на політичний образ Путіна та його оточення, відображає внутрішню ситуацію в державі і настрої населення.

"Я впевнений, що за цей прорив РДК, Сибірського батальйону та легіону "Свобода Росії" обов'язково на рівні ФСБ, принаймні в цих областях, знову полетять голови, збільшиться рівень внутрішньої недовіри в їхньому середовищі. Якщо військову операцію ми зможемо приблизно оцінити, то цей імпульс прорахувати важко, однак він себе проявить в неординарних ситуаціях, які відбуватимуться на території Росії", – сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Що відомо про Легіон "Свобода Росії" Легіон "Свобода Росіії" — російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до Інтернаціонального легіону ТРО України. Легіон сформовано з колишніх військовослужбовців ЗС РФ та інших росіян, а подекуди білорусів, що перейшли на сторону України. Легіон використовує на нарукавних шевронах біло-синьо-білий прапор замість офіційного біло-синьо-червоного прапора РФ, повідомляє Вікіпедія.

Наступ російських добровольців на територію Росії - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус (РДК) та Сибірський батальйон розпочали спільну операцію на території Курської та Бєлгородської областей РФ. Політичний координатор військової організації "Легіон 'Свобода Росії'" Ілля Пономарьов повідомив у "Фейсбук", що населений пункт Лозова Рудка Бєлгородської області перейшов під контроль російських добровольців.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов зауважив, що бойові дії у Курській та Білгородській областях Росії є спецоперацією російських добровольчих батальйонів, які, фактично, діють на власній території.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що росіяни не помітили накопичення техніки та особового складу на цьому напрямку.

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