США можуть виділити Україні майже півмільярда доларів на 2025 рік - Білий дім

Загалом на "протидію агресії Кремля" у проекті держбюджету США на 2025 рік закладено 1,5 мільярда доларів.

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США планують виділити Україні менше ніж півмільярда доларів на 2025 рік / Колаж Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот з відео

У США з'явився проект держбюджету на 2025 рік, у якому на "протидію агресії Кремля" планують закласти 1,5 мільярда доларів, з яких 482 мільйонів доларів - допомога Україні. Про це повідомляють у Держдепі.

Повідомляється, що 250 мільйонів доларів планують спрямувати на економічну допомогу та допомогу у розвитку для підтримки реформ в Україні.

США хочуть виділити 95 мільйонів доларів на програму фінансування закордонних військових операцій Держдепу; 71 мільйон доларів - на програму у сфері охорони здоров'я; 66 мільйонів доларів - на цивільний захист, розмінування та нерозповсюдження зброї масового знищення.

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Решту грошей планують скерувати на протидію впливу РФ у Китаї, Європі, Євразії та Центральній Азії.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання близько 200 мільйонів доларів з фінансування армії США для надання негайної підтримки Україні, оскільки більший пакет допомоги залишається заблокованим у Конгресі. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Кірбі, США розглядають "інші можливості" допомоги ЗСУ, окрім схвалення законопроєкту з грошима для України, в інтерв'ю Голосу Америки.

Раніше в Білому домі було зроблено важливу заяву щодо допомоги Україні, де було зауважено, що затягування у схваленні законопроекту негативно впливає на ситуацію на фронті.

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