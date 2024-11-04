Відновили позиції біля Дружби: у ЗСУ є успіхи на Торецькому напрямку

За даними DeepState, у російських окупантів є просування біля чотирьох населених пунктів.

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ЗСУ відновили становище в селі Дружба / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Главред

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ЗСУ відновили позиції в селі Дружба

Армія РФ просунулася біля чотирьох населених пунктів

Сили Оборони України відновили свої позиції в населеному пункті Дружба на Торецькому напрямку в Донецькій області. Водночас російська окупаційна армія має просування біля чотирьох населених пунктів.

Про це свідчать дані аналітиків моніторингового проєкту DeepState.

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"Сили Оборони України відновили становище в Дружбі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що ворог просунувся біля Максимівки, Ясної Поляни, Богоявленки та в Кремінній Балці Донецької області.

Дружба на карті / Фото: deepstatemap

Карта deepstatemap

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

У вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ йдеться про те, що по району Дружби, а також Торецька і Петрівки російська авіація завдала бомбових ударів.

У Торецьку і в напрямку Щербинівки росіяни атакували чотири рази.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, упродовж тижня російська армія окупувала близько 150 квадратних кілометрів території на Донеччині. Окупанти також готуються до наземних атак на Запоріжжя. Про це повідомив командир Центру розвідки Міноборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що наступальні сили окупантів зосереджені на Курахівському та Покровському напрямках. Крім цього, РФ активно атакує позиції ЗСУ на Лиманському напрямку. Сили оборони роблять усе, щоб стримати натиск окупаційних військ.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що російські окупанти накопичують сили для нового наступу. За його даними, ворог стягує свої сили на Запорізькому напрямку. Свій наступ вони можуть розпочати в напрямку Гуляйполя.

Окупанти тиснуть на українські позиції в районі міста Часів Яр, що на Донеччині, і намагаються оточити угруповання ЗСУ.

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