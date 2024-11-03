ЗСУ в оточення: ворог хоче наступати на велике місто, в РФ є успіхи - Снєгирьов

Окупантам вже вдалося форсувати канал Сіверський Донець, та ворог планує просування далі.

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Напруження на фронті відчувається на усіх гарячих напрямках / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр, скрін з DeepState

Що сказав Снєгирьов:

Ситуація напружена вздовж усієї лінії фронту

Ворог має просування в районі Часового Яру

Армія РФ хоче вийти на Костянтинівку

Окупанти тиснуть на українські позиції в районі міста Часів Яр, що на Донеччині, та намагаються оточити угруповання ЗСУ. Про це в етері "Еспресо" розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

За його словами, війська країни-агресора Росії вже форсували канал Сіверський Донець та мають певні просування до траси М-32. Важливо, що вона є ключовою для логістичного забезпечення Сил оборони України.

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"Мета окупантів - флангове охоплення позицій Сил оборони, які зосереджені в Часовому Яру. Далі вони планують вийти на Костянтинівку", - пояснив експерт.

Часів Яр / Інфографіка: Главред

Снєгирьов також розповів, що просування ворожих військ фіксують і на інших гарячих напрямках, як от Курахівський, Лиманський та Куп'янський. Окупанти тиснуть на українську лінію оборони по усьому фронту.

"Важка ситуація на Лиманському напрямку. Окупанти мають просування в районі Тернів і Торського. Це відповідно створює загрози виходу окупантів на Сіверськ не тільки з можливістю оперативного оточення українського угруповання, а й просування росіян до Словʼянська, зокрема на Словʼянсько-Краматорській агломерації. Аналогічна ситуація й на Купʼянському напрямку, де, на жаль, знову ж таки є тактичні просування окупантів. Росіяни не мають на меті форсувати річку Оскіл", - додав він.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

Ситуація на фронті - останні новини

Напередодні BILD писало, що російські окупанти змогли завершити захоплення напівкотла поблизу населеного пункту Курахівка на Донеччині та вишли до берегів Курахівського водосховища.

Раніше Главред писав, що Росія, ймовірно, готується до наступу на запорізькому напрямку з використанням бронетехніки. Побічно на це може вказувати посилення повітряних ударів на Запоріжжя та область з використанням КАБів, яке відбувається останнім часом.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомляли, що ситуація в районі міста Курахове, що в Донецькій області, стає все більш напруженою через посилення тиску з боку російських військ, під загрозою ключова траса Н15.

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