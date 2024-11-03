Кім Чен Ин послав солдатів КНДР на війну з Україною: у Сеулі назвали причину

До РФ відправлять щонайменше 10 тисяч північнокорейських військових, з'ясувала розвідка Південної Кореї.

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Названо умови перекидання військ КНДР для війни з Україною / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ua.depositphotos.com

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КНДР отримає від РФ продовольство

Пхеньян посилає солдатів помирати за великі виплати

Країна-агресор РФ постачає в КНДР рис у відповідь на відправлення Пхеньяном військових для війни з Україною і постачання снарядів Москві, заявив колишній посол Південної Кореї в Росії Ві Сон Лак.

"Чотири мільйони тонн зерна, які, за словами Північної Кореї, вона виробляє на рік, насправді на один мільйон тонн менше, ніж потрібно, щоб прогодувати країну. Якщо РФ пропонує 600-700 тисяч тонн рису, то цього достатньо, щоб покрити більше половини того, що потрібно КНДР для задоволення річного попиту", - цитує його The Korea Herald.

Дипломат каже, що диктатори домовилися про те, що РФ зможе воювати разом із КНДР на Корейському півострові в разі непередбачених обставин. "Якщо на Корейському півострові коли-небудь почнеться війна, КНДР може розраховувати на те, що РФ прийде на допомогу", - вважає він.

/ Инфографика: Главред

Водночас в Інституті стратегії національної безпеки Південної Кореї (INSS.) уточнили, що рішення відправити північнокорейські війська в Росію за кілька тижнів до виборів президента у США ухвалили не просто. Пхеньян хоче прив'язати Москву до своєї зовнішньої стратегії, прискоривши процес відправки своїх військ, вважають там.

"США за Дональда Трампа можуть вийти з України, що підірве один з основних стовпів нової структури, що нагадує холодну війну, яку Пхеньян наполегливо будував останніми роками в тісній співпраці з Москвою", - попереджають аналітики.

Як вважають у Національній розвідувальній службі Південної Кореї, до РФ відправлять щонайменше 10 тисяч північнокорейських військових, а за участь у війнах солдату КНДР виплачуватимуть близько 2000 доларів щомісяця. Таким чином сумарний щорічний розмір виплат становитиме понад 200 мільйонів доларів.

Ще однією деталлю угоди є те, що РФ допомагає КНДР із передовими космічними технологіями, згадали в розвідслужбі Південної Кореї. У відомстві вважають, що Північна Корея хоче запустити ще один військовий розвідувальний супутник.

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Раніше повідомлялося про те, що Південна Корея може посилити підтримку України. За останній тиждень окупанти перекинули 7 тисяч північнокорейських військових у райони поруч із кордоном з Україною.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має інформацію про всі майданчики, де Росія накопичує солдатів із Північної Кореї. ЗСУ могли б завдати превентивного удару, однак замість дозволу на необхідну далекобійність, партнери спостерігають.

Як повідомляв Главред, в естонській розвідці попередили, що участь північнокорейських військових у війні проти України, ймовірно, не матиме значного впливу на ситуацію на фронті. Солдати КНДР зазнають більших втрат на війні, ніж російські війська.

Дивіться відео - ЗСУ завдали удару по армії КНДР:

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