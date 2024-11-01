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РФ окупувала 150 км² за тиждень: розвідка Естонії визначила, де ворог готує атаку

Руслана Заклінська
1 листопада 2024, 18:44
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Найінтенсивніші бої точаться на Покровському, Курахівському, Вугледарському та Великоновосілківському напрямках, розповів полковник Антс Ківісельг.
РФ окупувала 150 км² за тиждень: розвідка Естонії визначила, де ворог готує атаку
Впродовж тижня РФ окупувала 150 квадратних кілометрів на Донеччині / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Головне:

  • За тиждень РФ захопила 150 квадратних кілометрів української території
  • Росіяни готуються до атак у Запорізькій області

Протягом тижня російська армія окупувала близько 150 квадратних кілометрів території в Донецькій області. Окупанти також готуються до наземних атак на Запоріжжі. Про це повідомив командир Центру розвідки Міноборони Естонії полковник Антс Ківісельг, пише ERR.

За його словами, російські сили зберігають ініціативу вздовж усієї лінії фронту, що "змушує українські сили поступово відступати".

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"Збройні сили РФ найбільш успішно захоплюють райони Донецької області, зокрема Покровський, Курахівський, Вугледарський та Великоновосілківський. Протягом останнього тижня Російська Федерація в цих районах окупувала додатково 150 квадратних кілометрів", - розповів представник естонської розвідки.

Ківісельг також зазначив, що з'явилися ознаки підготовки Росії до нових наземних атак у Запорізькій області. Ймовірно, буде у атаках задіють 76-ту штурмову дивізію, яка базується в Пскові.

"Метою буде захоплення нових територій, а також подальше зв'язування українських сил у цьому районі", - сказав полковник.

Крім цього, Ківісельг не виключив ймовірності того, що протягом цього року російські сили зможуть здійснити локальний прорив у районі Покровська, Курахового або Вугледару.

Що відомо про ERR?

Естонська громадська телерадіомовна компанія (Eesti Rahvusringhääling, ERR) — громадська організація, створена 1 липня 2007 об'єднанням Естонського радіо (Eesti Raadio) та Естонського телебачення (Eesti Televisioon) на правах, передбачених Естонським національним актом про телерадіомовлення. Компанію очолює Марґус Аллікмаа, колишній голова Естонського радіо.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Росія перекинула нові сили на Вовчанський і Куп'янський напрямки в Харківській області з метою захоплення Куп'янська. Командир відділення 24-ї окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов повідомив, що українські військові активно відбивають атаки ворога, не допускаючи проривів у своїй лінії оборони.

Речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова спростувала інформацію російських окупантів про захоплення Часового Яру та Торецька. Вона підтвердила, що ворог не зміг закріпитися в Часовому Ярі, а лише намагається перейти канал.

Як повідомляв Главред, ситуація на фронті є дуже складною і наразі перевага не на боці українських військ, як зазначив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Найскладніші бої проходять на Покровському та Торецькому напрямках.

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