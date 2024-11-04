РФ зосередила основні наступальні сили на двох напрямках: Генштаб розкрив деталі

Лише за добу на одному напрямку відбулося 72 атаки.

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РФ зосередила основні наступальні сили на двох напрямках / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, 4 окрема танкова бригада

Що відомо:

Росіяни зосередили наступальні сили на двох напрямках

На Курахівському напрямку відбулося 72 атаки

Російські окупанти зосередили свої основні наступальні зусилля на двох напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Такі наступальні сили зосереджені на Курахівському та Покровському напрямках. Окрім цього, РФ активно атакує позиції ЗСУ на Лиманському напрямку. Сили оборони роблять все, щоб стримати натиск окупаційних військ.

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На Лиманському напрямку ворог 9 разів атакували позиції ЗСУ в районах населених пунктів Греківка, Терни та Діброва.

"НаПокровському напрямку впродовж цієї доби агресор 27 разів атакував наші позиції в районах Миролюбівки, Лисівки, Променю, Сухого Яру, Новогродівки та Вишневого. Чотири боєзіткнення досі триває. За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 213 військовослужбовців вбитими та пораненими. Знищено артилерійську систему, бойову броньовану машину та три одиниці автомобільної техніки окупанта. Також українські захисники завдали значних пошкоджень чотирьом артсистемам та ворожому танку", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

На Курахівському напрямку відбулося 72 атаки, 14 з яких досі продовжуються. Бої тривають у районах Новоселидівки, Вовченки, Кремінної Балки, Антонівки та Катеринівки.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська стримують один із наймасштабніших наступів росіян з початку повномасштабного вторгнення. Під час зустрічі з начальником генштабу ЗС Чехії Карелом Ржегкою він підкреслив складну обстановку на фронті

Також аналітик Bild Юліан Рьопке заявив, що українські військові ризикують втратити контроль над Донбасом через виснаження ресурсів та необхідність утримувати позиції не лише на Донеччині, але й у Курській області Росії. Він підкреслив, що втрата Покровська стане критичною для логістики.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що Росія сподівається захопити Часів Яр до сильних холодів. За його словами, раніше росіяни вже кидали значні сили для прориву оборони ЗСУ в цьому напрямку, але успіху не досягли.

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