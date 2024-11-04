Це не Донбас: РФ накопичує сили для нового наступу - лейтенант ЗСУ

Російські окупанти накопичують свої сили на Запорізькому напрямку.

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Російські окупанти накопичують свої сили на Запорізькому напрямку / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Головні тези:

РФ стягує сили на Запорізькому напрямку

Ворог робить акцент на напрямку Гуляйполя

Російські окупанти накопичують сили для нового наступу. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

За його даними, ворог стягує свої сили на Запорізькому напрямку. Свій наступ вони можуть почати у напрямку Гуляйполя.

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"(Росіяни - ред.) дійсно накопичуються на Запорізькому напрямку, але не в районі Роботино - Оріхове, а більший акцент роблять на напрямку Гуляйполя", - заявив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська стримують один із наймасштабніших наступів росіян з початку повномасштабного вторгнення. Під час зустрічі з начальником генштабу ЗС Чехії Карелом Ржегкою він підкреслив складну обстановку на фронті

Також аналітик Bild Юліан Рьопке заявив, що українські військові ризикують втратити контроль над Донбасом через виснаження ресурсів та необхідність утримувати позиції не лише на Донеччині, але й у Курській області Росії. Він підкреслив, що втрата Покровська стане критичною для логістики.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що Росія сподівається захопити Часів Яр до сильних холодів. За його словами, раніше росіяни вже кидали значні сили для прориву оборони ЗСУ в цьому напрямку, але успіху не досягли.

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