Закохані загинули разом: на фронті полягли боєць Берсерк і медик Валькірія

Загибла рятувала поранених у складі екіпажів медичної евакуації та на стабілізаційному пункті Третьої штурмової.

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На фронті загинули бійці Третьої штурмової бригади / Колаж: Главред, фото: Facebook/Astrid, ua.depositphotos.com

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На фронті загинула медик Валентина Нагорна

Віддав життя на війні її коханий Данило (Берсерк)

На фронті разом зі своїм коханим, воїном Третьої штурмової бригади ЗСУ Данилом (Берсерк), загинула бойова медикиня Валентина Нагорна з позивним "Валькірія".

Дівчина також служила в Третій штурмовій, ідеться в повідомленні в Instagram медичної служби 3-ї ОШБр.

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"Наша посестра Валькірія - на щиті... Валькірія була прикладом гідності та сили. Завжди прагнула вдосконалювати свої навички, щоб ще ефективніше допомагати тим, хто цього потребував. Її шлях для всіх нас є прикладом - шляхом відваги, рішучості та постійного руху вперед", - ідеться в повідомленні.

У 3-й ОШБр розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Валькірія приєдналася до ТрО "Азов" Київ.

Загибла рятувала поранених у складі екіпажів медичної евакуації та на стабілізаційному пункті Третьої штурмової.

Facebook/Astrid

Зі свого боку волонтерка і керівниця відділу зв'язку ГО "Альвіс" Лілія Матвєєва у Facebook уточнила, що Валькірія загинула на фронті разом зі своїм хлопцем Данилом (Берсерк), воїном Третьої штурмової бригади.

/ Facebook/Astrid

"Разом воювали, разом кохали, разом "на щиті"... Нехай ваші душі будуть завжди разом. Навіки в строю! Валькірія і Берсерк", - додала волонтерка.

Бригада НГУ "Азов" 12-та бригада спеціального призначення "Азов" - тактичне з'єднання Національної гвардії України. Раніше також відоме як батальйон "Азов" і полк "Азов". "Азов" був сформований у травні 2014 року в Маріуполі та брав участь у звільненні міста від російських військ і сепаратистів у рамках АТО. Під час АТО/ООС "Азов" також брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Мар'їнку. Підрозділ брав участь у боях за Маріуполь і Азовсталь під час повномасштабної війни Росії проти України, пише Вікіпедія.

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Як повідомлялося раніше, 26 серпня загинув український пілот Олексій Месь. Льотчик загинув, відбиваючи на F-16 наймасштабнішу повітряну атаку Росії на Україну 26 серпня.

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