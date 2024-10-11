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Можливі проблеми з імпортом електроенергії: чого чекати в найближчі місяці

Марія Николишин
11 жовтня 2024, 19:56
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Ситуація ускладнюється через пошкодження енергетичної інфраструктури.
Можливі проблеми з імпортом електроенергії: чого чекати в найближчі місяці
Проблеми з імпортом електроенергії / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Існуючі прайс-кепи на електроенергію можуть створити проблеми з імпортом електроенергії з ЄС у періоди дефіциту. Про це заявив голова Ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі телемарафону.

За його словами, поточні прайс-кепи в Україні нижчі за оптову вартість електроенергії в Європі у нічні години, що ускладнює імпорт.

"У нас є проблема, пов'язана з прайс-кепами, тобто найвищими цінами на електричну енергію, які в Україні були нижче, ніж оптова вартість електричної енергії в нічні години в Європі," – зазначив він.

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Ігнатьєв пояснив, що ситуація з енергопостачанням з часом змінюватиметься. За його прогнозами, у найближчі два місяці Україна матиме профіцит електроенергії вдень, а в ранкові та вечірні години буде дефіцит.

"Вдень ми будемо мати прогнозовано поки що найближчі два місяці профіцит електричної енергії, тобто електрична енергія буде видаватися за кордон, але в ранкові і вечірні години будемо мати імпорт електричної енергії на рівні 1,7 Гт," – зазначив він.

Також повідомляється, що ситуація ускладнюється через пошкодження енергетичної інфраструктури та обмежену роботу сонячних електростанцій у певні години доби.

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Ситуація зі світлом в Україні - що відомо

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що якщо через ворожі атаки взимку буде відключено будь-яку АЕС, то українці будуть зі світлом лише 4 години на добу. За найгіршого сценарію, протягом двох днів світло можуть вмикати лише на 2 години.

Керівник програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп повідомив, що Україні знадобиться щонайменше рік для відновлення енергетичної генерації після російських обстрілів. І це - за умови припинення бойових дій.

Також повідомлялось, що уникнути відключень електроенергії взимку в Україні не вийде. Без відключень світла можна буде обійтися, лише якщо температура повітря на вулиці буде не нижчою за +5 градусів, і при цьому не буде нових руйнувань і будуть відбуватися ремонти.

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