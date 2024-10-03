'Світло вмикатимуть лише на 2 години': експерт описав плачевний сценарій на зиму

У випадку масштабного збою у роботі атомних електростанцій, світло зможуть вмикати українцям лише на кілька годин.

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Українці взимку можуть залишитись без світла/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Якщо через ворожі атаки взимку буде відключено будь-яку АЕС, то українці будуть зі світлом лише 4 години на добу. За найгіршого сценарію, протягом двох днів світло можуть вмикати лише на 2 години. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю виданню Oboz.ua.

"Найкращий сценарій виглядає як наявність електрики протягом 4 годин для домогосподарства. Це хороший сценарій. У поганому сценарії ми десь 2-3 дні будемо взагалі виходити з шоку і мати електрику через добу на 2 години, потім знову на 2 години", – розповів Харченко.

Директор Центру досліджень енергетики наголошує, якщо прийдешня зима буде холодною із температурою повітря -5…-15 градусів, то пошкодження трансформаторів будь-якої з підконтрольних Україні АЕС призведе до дуже тяжких наслідків.

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За словами Харченка, якщо українські АЕС вийдуть з ладу, то в такому разі імпорт електроенергії з Європи не допоможе.

Хто такий Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Відключення світла в Україні взимку

Нагадаємо, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук прогнозує, що за найкращим сценарієм в осінньо-зимовий період українці можуть бути зі світлом упродовж лише 12 годин на добу.

Водночас раніше в уряді зазначали, що Україна може пройти зимовий період майже без відключень електроенергії.

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) повідомляло, що зима 2024-2025 буде найсерйознішим викликом для України з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії. У зв'язку з цим IEA запропонували десять заходів для відновлення енергетичної інфраструктури України.

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