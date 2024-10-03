'Світло вмикатимуть лише на 2 години': експерт описав плачевний сценарій на зиму

Якщо через ворожі атаки взимку буде відключено будь-яку АЕС, то українці будуть зі світлом лише 4 години на добу. За найгіршого сценарію, протягом двох днів світло можуть вмикати лише на 2 години. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю виданню Oboz.ua.
"Найкращий сценарій виглядає як наявність електрики протягом 4 годин для домогосподарства. Це хороший сценарій. У поганому сценарії ми десь 2-3 дні будемо взагалі виходити з шоку і мати електрику через добу на 2 години, потім знову на 2 години", – розповів Харченко.
Директор Центру досліджень енергетики наголошує, якщо прийдешня зима буде холодною із температурою повітря -5…-15 градусів, то пошкодження трансформаторів будь-якої з підконтрольних Україні АЕС призведе до дуже тяжких наслідків.
За словами Харченка, якщо українські АЕС вийдуть з ладу, то в такому разі імпорт електроенергії з Європи не допоможе.
Хто такий Олександр Харченко
Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.
Відключення світла в Україні взимку
Нагадаємо, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук прогнозує, що за найкращим сценарієм в осінньо-зимовий період українці можуть бути зі світлом упродовж лише 12 годин на добу.
Водночас раніше в уряді зазначали, що Україна може пройти зимовий період майже без відключень електроенергії.
Міжнародне енергетичне агентство (IEA) повідомляло, що зима 2024-2025 буде найсерйознішим викликом для України з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії. У зв'язку з цим IEA запропонували десять заходів для відновлення енергетичної інфраструктури України.
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