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Можливі 2 сценарії подальшого розвитку війни: Маломуж назвав ризики для України

Альона Вороніна
19 вересня 2023, 02:50
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Затягування війни дає Росії перевагу – країна-агресорка може мобілізувати більше осіб і накопичити більше зброї.
Украинские военные, Николай Маломуж
Можливі 2 сценарії подальшого розвитку війни, вважає Маломуж/ колаж: Главред, фото: 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського, Главред

Україні варто розглядати два можливі варіанти подальшого розвитку війни в Україні: перший – ефективний і швидкий, другий – тривалий і небажаний.

Таку думку висловив генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 рр. Микола Маломуж, повідомляє ТСН.ua. Таким чином він прокоментував заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, який раніше сказав, що Україні потрібно готуватися до тривалої війни.

За словами Маломужа, названий Столтенбергом сценарій – один із двох можливих. Але генерал армії вважає, що війна не буде тривалою, адже наша держава не зацікавлена тягнути так довго. У разі зволікання і розтягування війни у країни-агресорки Росії з’явиться більше часу для проведення мобілізації до понад мільйона осіб, а також до накопичення зброї не тільки за рахунок отримання від Північної Кореї, Ірану чи Китаю, а й власного виробництва.

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"Вони зараз перевели всю промисловість на військовий лад і розгортають далі, проводять взаємозаміну всіх деталей, виробляють сумісно моделі і для ракет, і літаків тощо. А для цього їм потрібен час. Пів року чи рік – те, що дає ворогу можливість накопичити потенціал, сформувати нові підрозділи і рушити на Україну", – зазначив Маломуж.

Тому зараз потрібно – і ЗСУ це роблять – працювати потужно на півдні й на сході України, щоб звільнити нашу державу від окупантів та зламати режим в РФ. Успіх українських військових означатиме падіння режиму в Росії. Але якщо не вдасться вигнати окупантів швидко, то можливий і затяжний сценарій війни.

"Росія буде накопичувати ресурси і системно їх використовувати на полі бою, тоді процес затягнеться, як говорить генсек НАТО. Але, я думаю, ми повинні розглядати два варіанти: перший – ефективний і швидкий, тобто десь пів року чи максимум рік, а також довгий – складний і небажаний", – сказав Маломуж.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом розбито 72-гу бригаду росіян разом з командирами. В результаті жорстоких боїв під Бахмутом було ліквідоване майже все керівництво 72-ї бригади окупантів. Про це розповів Олександр Бородін – пресофіцер третьої штурмової бригади ЗСУ.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ розбили "Ахмат" під Бахмутом, бойовики Кадирова відступили. Сили оборони України зайняли важливий опорний пункт біля Кліщіївки в районі Бахмута, бойовики Кадирова змушені були тікати, розповіли партизани Атеш.

Нагадаємо, ЗСУ здійснили успішний прорив лінії оборони на сході. Під Бахмутом ведуться жорсткі бої. Після звільнення Кліщіївки та Андріївки росіяни спробували провести кілька безуспішних контратак з різних напрямків, намагаючись повернути втрачені позиції, повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

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війна в Україні вторгнення Росії Микола Маломуж
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