Під Бахмутом розбито 72-гу бригаду росіян разом з командирами: з'явилися подробиці

Як сказав Олександр Бородін - пресофіцер третьої штурмової бригади ЗСУ - українські воїни "обезголовили" 72-у бригаду російських окупантів

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72-га російська бригада майже небоєздатна, каже офіцер / колаж Главред, фото УНІАН

В результаті жорстоких боїв під Бахмутом виявилося ліквідовано майже все керівництво 72-ї бригади російських окупантів. Про це в ефірі єдиного телемарафону сказав Олександр Бородін - пресофіцер третьої штурмової бригади ЗСУ в ефірі телемарафону.

"72-а російська бригада майже небоєздатна. Піхотна частина максимально розібрана - це 200-300 чоловік. Що важливо - так, командири. Три комбата і начальник бригадної розвідки. Щодо командирів слід зазначити, що керівництво ним ставить такі завдання, що 100% утримувати, без варіантів. Тому в Андріївці вони загинули. Не всі - три комбати, там був загиблий комбат", ‒ сказав він.

Як каже Бородін, за часів, коли під Бахмутом ЗСУ билися проти найманців з ПВК "Вагнера", ліквідувати офіцерів було непросто ‒ оскільки ті намагалися сховатися подалі в тилу.

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"Так, дійсно. При "Вагнерах" було важко знищити офіцера, тому що вони ховаються досить далеко, кидають тільки піхоту вперед. Зараз відчутно, що їм настільки важливі ці місця, що вони випускають офіцерів – щоб ті сиділи, контролювали, тримали стрій. Бо моральна складова дуже низька: піхота біжить назад, коли починають розходитися їхні бійці. Тому вони, мабуть, і вирішили, щоб командири були якомога ближче", ‒ сказав він.

Ситуація на Бахмутському напрямку

ЗСУ взяли під контроль Андріївку під Бахмутом, повідомив Генеральний штаб у своєму зведенні 15 Вересня. Українські війська продовжили свій наступ в районі Кліщіївки, де досягли часткових успіхів.

В Інституті вивчення війни розповіли, що ситуація для РФ на південь від Бахмута погіршується. 3-тя окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ "повністю знищила" російську 72-у окрему мотострілецьку бригаду.

Керівник пресслужби Східного угруповання військ Сил оборони Ілля Євлаш сказав, що ЗСУ попсували окупантів під Бахмутом і просунулися вперед. Українські сили оборони досягли успіхів у районі кількох населених пунктів.

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