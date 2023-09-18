Бійці ЗСУ розбили Ахмат під Бахмутом, бойовики Кадирова відступили - партизани

Сили оборони України зайняли важливий опорний пункт біля Кліщіївки в районі Бахмута, бойовики Кадирова змушені були тікати, розповіли партизани Атеш.

https://glavred.net/ukraine/boycy-vsu-razbili-ahmat-pod-bahmutom-boeviki-kadyrova-otstupili-partizany-10501681.html Посилання скопійоване

Бойовики Кадирова зазнали удару і бігли в районі Кліщіївки під натиском ЗСУ / Колаж: Главред, фото: ЗСУ (ілюстративне фото), DeepState

Кадирівський підрозділ Ахмат зазнав значних втрат на важливому опорному пункті біля села Кліщіївка під Бахмутом. Бійці ЗСУ вибили їх звідти, в результаті чого окупанти відступили. Про це розповіли в українському партизанському русі Атеш.

У своєму Telegram-каналі партизани Атеш 18 вересня повідомили про те, що бойовики Кадирова тримали один з опорних пунктів біля Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Українські бійці вступили з ними в бій і відбили об'єкт.

"Кадирівський підрозділ зазнав суттєвих втрат і відступив перед наступаючими українськими підрозділами. Їхня втеча дозволила Силам оборони України зайняти важливий опорний пункт безпосередньо біля н.п. Кліщіївка. Прикривати втечу кадирівців довелося російським десантним підрозділам і мобілізованим", - сказали партизани. відео дня

Також зазначено, що бойовики Кадирова знову показали низький рівень бойової підготовки.

"Підрозділ "Ахмат" в черговий раз продемонстрував свою низьку боєздатність, про яку давно йдеться в інформпросторі. У цьому безпосередньо переконався і наш рух. Цікаво що чекає на кадирівців у разі загибелі їхнього господаря, якщо (коли) це станеться", - додали в Атеш і підкреслили, що мають намір "проактивно діяти в інтересах звільнення Ічкерії і деколонізації РФ".

Ситуація під Бахмутом

15 вересня Генштаб у своєму зведенні повідомив, що ЗСУ взяли під контроль Авдіївку під Бахмутом. Сили оборони України продовжили свої наступальні дії в районі Кліщіївки, де досягли певних успіхів.

Агресорка Росія стягнула під Бахмут 52 тисячі військ, розповів представник Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами, на всьому східному фронті ворог сконцентрував 150 тисяч окупантів.

У ЗСУ підтвердили визволення села Кліщіївка. Населений пункт знаходиться за 7 кілометрів від окупованого Бахмута.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.