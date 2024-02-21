Чи можливий повторний наступ РФ на Київ: в РНБО відповіли

За словами Данілова, сьогодні у росіян немає того військового потенціалу, який вони мали у лютому 2022 року.

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Олексій Данілов вважає, що повторного наступу РФ на Київ не буде / колаж: Главред, фото: УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов оцінив ризики повторного наступу російських окупантів на Київ.

За його словами, зараз у російської армії не ті можливості, які були два роки тому - у лютому 2022 року. Про це він розповів у інтерв'ю Наталії Мосейчук в YouTube.

"Не буде такого, що вони тут будуть панувати. Вони це збиралися робити ще тоді, коли у них були зовсім інші можливості. За ці 2 роки війни ми вибили їм ті зуби, які у них були в лютому 2022-го року. Наші війська їх оточують, оточують, оточують і їх більше не стає", — каже секретар РНБО.

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Крім того, Данілов згадав і звернення росіян за підтримкою до Ірану та Північної Кореї.

"Якби вони були здатні, вони б не зверталися до КНДР або Ірану", — додав він.

Ризик наступу РФ на Київ

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко відповів, чи може російська армія скористатися нестачею снарядів у ЗСУ і знову піти на Київ.

"Я не думаю, що у них є така можливість. Їм треба для цього накопичити відповідний ресурс перш за все. А він у них відсутній у відповідній кількості. Тому - ні", - сказав він.

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж вважає, що на даний момент немає перспектив російського наступу з білоруської території, адже там немає відповідної концентрації військ.

Український розвідник зробив заяву, чи можуть війська РФ знову підійти до Києва. Не можна виключати, що окупаційні війська агресора Росії знову підійдуть до кордонів Києва. Події на війні можуть розвиватися по-різному.

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