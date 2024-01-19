Новий наступ РФ на Київ: Маломуж розкрив, чи можливий прорив із Білорусі

Україна звела потужні укріплення уздовж кордону з Білоруссю, адже врахували ті помилки, яких припустилися 24 лютого 2022 року.

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РФ готує наступ на Київ / колаж: Главред, фото: pexels, скріншот: Міноборони РФ

На сайті Главред відбувся чат із колишнім головою Служби зовнішньої розвідки України, генералом армії України Миколою Маломужем. Він розповів, наскільки ймовірно, що Росія здійснить нову спробу піти на Київ чи відбудеться наступ із білоруської території.

Експерт вважає, що на даний момент немає перспектив російського наступу з білоруської території, адже там немає відповідної концентрації військ.

"У нас потужні укріплення уздовж кордону з Білоруссю, адже ми врахували ті помилки, яких припустилися 24 лютого 2022 року. Тепер там декілька ешелонів потужних ліній оборони, величезні мінні поля, подолати які неможливо. Ну і, зрозуміло, там тримають ситуацію під контролем підрозділи ЗСУ з вогневими системами, що будуть знищувати ворога у великих кількостях, навіть якщо 300 тисяч піде, вони будуть знищені і зупинені", - зазначив Маломуж.

Експерт впевнений, що Лукашенко вже не буде ризикувати і пропускати російські війська зі своєї території, а, тим більше, відправляти в наступ свої.

"Він розуміє, що виграти війну Путіну вже надзвичайно складно, ба більше, неможливо. Тому Лукашенко страхується, хоча ще підігрує Путіну, надаючи озброєння, техніку, боєприпаси, проводячи реабілітацію російських військових, ремонтуючи техніку та готуючи її до бойових дій, але не більше. Він розуміє, що, вступивши у війну, він створить майданчик для потужних ударів із боку України. Крім того, може бути спровоковане протистояння з країнами НАТО. А опинитися в оточенні Лукашенко точно не хоче", - пояснив Маломуж.

Він також наголосив, що Путін може використати Лукашенка тільки для бійні.

"Бацька розуміє, що він на закланні, тому навряд чи сприятиме наступальній операції росіян із території Білорусі, а, тим більше, навряд чи сам братиме в ній участь. Це для нього подібне до смерті не тільки в сенсі загрози повалення режиму, але й у сенсі військових загроз", - додав експерт.

Дивіться прогноз Миколи Маломужа про те, які міста найближим часом спробує захопити Росія:

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Новий наступ РФ на Київ: що відомо

Нагадаємо, що ДРГ РФ намагаються прорвати кордон на півночі. Війська РФ на початку року вже декілька разів намагалися вийти на кордони Чернігівської та Сумської областей, розповів командувач ОС ЗСУ Сергій Наєв.

Український розвідник зробив заяву, чи можуть війська РФ знову підійти до Києва. Не можна виключати, що окупаційні війська агресора Росії знову підійдуть до кордонів Києва. Події на війні можуть розвиватися по-різному.

Війська РФ можуть спробувати піти на Київ. Окупаційні війська агресора Росії можуть знову спробувати піти на Київ, якщо фронт ЗСУ "посиплеться" на якій-небудь ділянці. Україна готується до такого потенційного сценарію.

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