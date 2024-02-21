Перша група українських пілотів закінчить навчання на F-16 до літа - CNN

Перша група українських пілотів, яка складається чотирьох осіб, завершить програму навчання на літаках F-16 вже до літа 2024 року. Про це повідомляє CNN з посиланням на Національну гвардію Арізони.
Пілоти розпочали підготовку в середині жовтня на базі 162-го винищувального полку в Тусоні. У Пентагоні заявили, що процес підготовки триватиме кілька місяців.
За словами представника Національної гвардії Арізони, капітана Еріна Ханнігана, друга група з чотирьох пілотів розпочала підготовку в січні, а третя група з чотирьох пілотів в даний час проходить навчання з англійської мови.
Очікується, що всі пілоти завершать навчання в період з травня по серпень, хоча точний графік залежить від ходу програми.
Літаки F-16 для України
Перші американські літаки F-16 з'являться в небі України орієнтовно в червні 2024 року. У Києві очікують, що 12 українських пілотів завершать навчання управлінню F-16 до кінця фінансового року в США (у вересні).
Представник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна працює над адаптацією своєї інфраструктури під винищувач F-16. Такі заходи дозволять літаку виконувати завдання з українських злітно-посадкових смуг і утримуватися на аеродромах. Про терміни поки говорити не час, проте літак дуже потрібен, сказав він.
Данія та Нідерланди були першими країнами, які пообіцяли передати Україні винищувачі F-16. Також про подібне рішення оголосили Норвегія та Бельгія.
22 грудня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявляв, що уряд розпорядився підготувати перші 18 літаків F-16 для поставки Україні.
Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16, сказала глава уряду країни Метте Фредеріксен.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
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