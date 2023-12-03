Чи можуть війська РФ знову підійти до Києва: український розвідник зробив заяву

Чоловікам і жінкам варто було б навчитися поводитися зі зброєю і пройти медичні курси, розповів журналістам український розвідник Олександр Нємков.

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Ми не знаємо, чи підійдуть знову до кордонів Києва, але це можливо - Нємков / Колаж : Главред, фото: скріншот ТСН, ua.depositphotos.com

Не можна виключати, що окупаційні війська агресора Росії знову підійдуть до кордонів Києва. Події на війні можуть розвиватися по-різному. Про це заявив український розвідник Олександр Нємков, який брав участь в авіапрориві на Азовсталь і пробув у полоні РФ 120 днів.

В інтерв'ю ТСН він розповів про те, що російські війська можуть бути здатні знову підійти до Києва, і українське суспільство має готуватися до подібних сценаріїв.

"Воювати можна по-різному і бути корисним армії теж. Це не обов'язково, що це все взяли поголовно багнет і побігли просто. Всі повинні мати певні навички, які будуть корисні в армії. Тому що ми не знаємо, як завтра повернеться ситуація на фронті. Ми не знаємо, чи підійдуть знову до кордонів Києва. Таке теж можливо в принципі на сьогоднішній день, на жаль. Якщо наші люди будуть не готові до таких подій, то буде результат, який ми бачили в Бучі", - зазначив Нємков. відео дня

За його словами, чоловікам слід бути готовими до того, що їм, можливо, доведеться замінити когось на фронті, а жінкам слід навчатися медичним навичкам.

"Абсолютно кожна людина, я вважаю, у неї повинна бути певна культура поводження зі зброєю. Жінкам це теж не завадить, там нічого важкого немає. Дві або чотири вищі освіти тут не потрібно. Якісь навички парамедика, елементарні речі, які людина повинна вміти. Чоловіки повинні бути готові, що їм доведеться коли-небудь когось замінити. Може, цього не буде, але таке можливо. Щоб він був готовий, а не де-небудь прикривався", - підкреслив Олександр Нємков.

Війна Росії проти України

Війна може вийти за межі півдня і сходу України, вважає ОС ЗСУ Сергій Наєв. За його словами, війська готуються до сценарію, в рамках якого може відбутися повторне вторгнення Росії з півночі. Навіть у разі скорочення військової допомоги боротьба триватиме.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що війна переходить у нову фазу. Українським військам не вдалося добитися очікуваного прогресу в рамках контрнаступу через брак озброєнь із боку західних партнерів.

Для України перемога Путіна стала б трагедією, Києву потрібно допомогти, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, у війні відбуваються різні події, проте це не привід скорочувати підтримку Києва.

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