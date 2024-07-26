BILD пише про підготовку великого наступу РФ у Часовому Яру: що відомо

Тим часом головнокомандувач Олександр Сирський повідомив про нарощування ворогом свого угруповання в Україні.

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ЗС РФ посилює тиск на фронт / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот відео

Російські окупанти мають намір наступати на "дорогу життя" в Часовому Яру широким фронтом, упевнений аналітик BILD Юліан Рьопке. Це, за його словами, ускладнить оборону ЗСУ на цій ділянці.

"Просуваючись на захід від Авдіївки, ЗС РФ загрожують автотрасі T0504, яку називають "дорогою життя", - сказав Рьопке.

Зараз це основний маршрут постачання угруповання ЗСУ в районі Часового Яру. Одночасно російська армія розширює плацдарм навколо Очеретиного, захоплюючи навколишні села, щоб вийти на оперативний простір.

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Як вважає експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, ці два маневри пов'язані один з одним.

"Напряму до траси росіянам залишилося близько 6 км через село Воздвиженка. Але українські захисники вже вибудували там міцну оборону й успішно стримують ЗС РФ на цій вузькій ділянці", - зазначає він.

Але якщо Росія захопить більше території на захід, то зможе наступати на північ у напрямку траси широким фронтом. Тоді оборонятися ЗСУ буде складніше.

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм із телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети і перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Росія нарощує угруповання, але не для наступу

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, коментуючи слова головнокомандувача Олександра Сирського в інтерв'ю The Guardian про нарощування угруповання ЗС РФ в Україні до 690 тисяч тіл, наголосив, що цей ресурс необхідний РФ не для наступу, а для оборони.

ВПК Росії не може забезпечити всіх цих окупантів належною кількістю нової зброї. Кремль досі тримається завдяки запасам радянського озброєння, які з кожним місяцем дедалі більше виснажуються і в недалекому майбутньому досягнуть своєї межі.

"Ця вся маса необхідна російському командуванню для того, щоб хоча б утримати те, що буде захоплено станом на кінець 2024 року. Тобто 690 тисяч російське командування розглядає як живий щит, який у єдиному плані повинен буде стримувати контратаки Сил оборони України у 2025 році, поки Москва, активізуючи всі свої важелі, домагатиметься примусу України до миру", - пояснив Коваленко.

Війна в Україні - останні новини

Як писав The Economist, виснаження Росії в техніці досягне критичної точки у 2025 році. Найбільше, зазначають аналітики, проблема для Росії полягає в танках та іншій важкій техніці.

Армія України має потенціал виснажувати війська агресора РФ ще 2 роки, але реалізувати подібні плани буде складно без західних союзників. Росія до 2026 року вичерпає більшу частину запасів своєї військової техніки, передбачав, зі свого боку, Forbes.

Наразі посилити наступ ЗС РФ на зазначеній ділянці більше нічим - усі резерви, підготовлені для Торецького напряму, були кинуті на прорив у районі Нью-Йорка. За словами військового експерта Олега Жданова, у Росії виснажені сили - "оперативного резерву більше немає".

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