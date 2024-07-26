УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

BILD пише про підготовку великого наступу РФ у Часовому Яру: що відомо

Яна Ставська
26 липня 2024, 15:48оновлено 26 липня, 17:00
177
Тим часом головнокомандувач Олександр Сирський повідомив про нарощування ворогом свого угруповання в Україні.
BILD пише про підготовку великого наступу РФ у Часовому Яру: що відомо
ЗС РФ посилює тиск на фронт / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот відео

Російські окупанти мають намір наступати на "дорогу життя" в Часовому Яру широким фронтом, упевнений аналітик BILD Юліан Рьопке. Це, за його словами, ускладнить оборону ЗСУ на цій ділянці.

"Просуваючись на захід від Авдіївки, ЗС РФ загрожують автотрасі T0504, яку називають "дорогою життя", - сказав Рьопке.

Зараз це основний маршрут постачання угруповання ЗСУ в районі Часового Яру. Одночасно російська армія розширює плацдарм навколо Очеретиного, захоплюючи навколишні села, щоб вийти на оперативний простір.

відео дня

Як вважає експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, ці два маневри пов'язані один з одним.

"Напряму до траси росіянам залишилося близько 6 км через село Воздвиженка. Але українські захисники вже вибудували там міцну оборону й успішно стримують ЗС РФ на цій вузькій ділянці", - зазначає він.

Але якщо Росія захопить більше території на захід, то зможе наступати на північ у напрямку траси широким фронтом. Тоді оборонятися ЗСУ буде складніше.

Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм із телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети і перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Росія нарощує угруповання, але не для наступу

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, коментуючи слова головнокомандувача Олександра Сирського в інтерв'ю The Guardian про нарощування угруповання ЗС РФ в Україні до 690 тисяч тіл, наголосив, що цей ресурс необхідний РФ не для наступу, а для оборони.

ВПК Росії не може забезпечити всіх цих окупантів належною кількістю нової зброї. Кремль досі тримається завдяки запасам радянського озброєння, які з кожним місяцем дедалі більше виснажуються і в недалекому майбутньому досягнуть своєї межі.

"Ця вся маса необхідна російському командуванню для того, щоб хоча б утримати те, що буде захоплено станом на кінець 2024 року. Тобто 690 тисяч російське командування розглядає як живий щит, який у єдиному плані повинен буде стримувати контратаки Сил оборони України у 2025 році, поки Москва, активізуючи всі свої важелі, домагатиметься примусу України до миру", - пояснив Коваленко.

Війна в Україні - останні новини

Як писав The Economist, виснаження Росії в техніці досягне критичної точки у 2025 році. Найбільше, зазначають аналітики, проблема для Росії полягає в танках та іншій важкій техніці.

Армія України має потенціал виснажувати війська агресора РФ ще 2 роки, але реалізувати подібні плани буде складно без західних союзників. Росія до 2026 року вичерпає більшу частину запасів своєї військової техніки, передбачав, зі свого боку, Forbes.

Наразі посилити наступ ЗС РФ на зазначеній ділянці більше нічим - усі резерви, підготовлені для Торецького напряму, були кинуті на прорив у районі Нью-Йорка. За словами військового експерта Олега Жданова, у Росії виснажені сили - "оперативного резерву більше немає".

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Часів Яр війна Росії та України
Реклама

Головне за день

РФ проводить обманні маневри на півдні: в ГУР назвали справжній напрямок наступу ворога

РФ проводить обманні маневри на півдні: в ГУР назвали справжній напрямок наступу ворога

17:34 Україна
BILD пише про підготовку великого наступу РФ у Часовому Яру: що відомо

BILD пише про підготовку великого наступу РФ у Часовому Яру: що відомо

15:48 Україна
Світло у Києві вимикатимуть по-іншому: що та коли зміниться для містян

Світло у Києві вимикатимуть по-іншому: що та коли зміниться для містян

15:48 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Батько на фронті, сусіди в шоці: що відомо про підозрюваного у вбивстві Фаріон 2290

Батько на фронті, сусіди в шоці: що відомо про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Стрілець залишив прощальну записку батькові: спливли нові деталі про вбивство Фаріон 2041

Стрілець залишив прощальну записку батькові: спливли нові деталі про вбивство Фаріон

Коли ТЦК перестануть вручати повістки на вулицях: відповідь Міноборони 1604

Коли ТЦК перестануть вручати повістки на вулицях: відповідь Міноборони

Розстріл Фаріон: у МВС назвали ймовірні мотиви затриманого підозрюваного 1560

Розстріл Фаріон: у МВС назвали ймовірні мотиви затриманого підозрюваного

Останні новини

17:34

РФ проводить обманні маневри на півдні: в ГУР назвали справжній напрямок наступу ворога

17:21

Як відіпрати іржу: копійчаний засіб моментально творить справжні диваВідео

17:16

Його ураження не випадкове: деталі атаки на паром "Славянин" - Плетенчук

16:54

Укренерго про світло: найскладніший період літа минув, чи чекати покращень - прогноз

16:52

Альтернатива угоді з РФ: в ОП пояснили, як Україна може закінчити війну

Погрози Угорщини через російську нафту: чого чекати УкраїніПогрози Угорщини через російську нафту: чого чекати Україні
16:51

Хто замовив Фаріон: як будуть розглядати резонансну справу?Відеоблоги

16:27

"Немає змоги тримати оборону": в ЗСУ розкрили критичну ситуацію в районі Кринок

16:13

Дістане Москву з Берліна: Британія хоче створити зброю проти "ядерки" - ЗМІ

15:59

12-річна Валерія Єжова про волонтерство всупереч всьому, рідних в окупації та сотні тисяч гривень, передані військовим

Реклама
15:48

BILD пише про підготовку великого наступу РФ у Часовому Яру: що відомо

15:48

Світло у Києві вимикатимуть по-іншому: що та коли зміниться для містян

15:38

У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по аеродрому "Саки" в Криму: деталі

15:19

Тисячі боєголовок по всьому світу: які країни мають ядерну зброю і скількиВідео

15:14

Припинення вогню без виведення військ: відомо, якими будуть наслідки для України

15:13

Ще один український співак заявив про готовність іти на фронт

14:58

Потап і Настя Каменських виступлять на одній сцені з "хорошими росіянами" - деталі

14:32

Не стримала емоцій: дочка Фаріон висловилась в сторону ймовірного вбивці

14:21

Антимонопольний комітет оприлюднив умови купівлі міжнародним інвестором CRH двох цементних заводів в Україні

13:54

Як чистити маслюки: лайфхак збереже ваш час і нерви

13:26

1,5 млрд євро на оборону: ЄС передав Україні перший транш з прибутків активів РФ

Реклама
13:15

Алсу вирішила відібрати у колишнього чоловіка по-максимуму

12:30

Літаки ворог, найімовірніше, не врятував: які наслідки атаки на аеродром "Саки"

12:29

Повернеться нестерпна спека: де в Україні вдарить +37 градусів

11:37

Стрілець залишив прощальну записку батькові: спливли нові деталі про вбивство Фаріон

11:19

Пентагон помилився на 2 мільярди: до України відправлять додаткову допомогу

11:10

Як по-іншому можна сказати слово "ніколи": є кілька різних варіантівВідео

11:03

Китайський гороскоп на завтра 27 липня: Свиням - боротьба із залежністю, Кроликам - відпочинок

10:48

Сонце припікатиме вище за норму: якою буде погода в Україні в серпні 2024 року

10:06

Понад 4 млн осіб оновили дані: у Міноборони зробили заяву про темпи мобілізації

09:58

Не відповідає і не виходить на зв'язок: Нікіта Пресняков потрапив у біду

09:58

РФ перекидає сили з Херсонщини: окупантів знищують разом із технікою

09:46

Коли ТЦК перестануть вручати повістки на вулицях: відповідь Міноборони

09:12

Гороскоп на завтра 27 липня: Ракам - неймовірна можливість, Козерогам - чудові новини

09:07

Знову не в ті двері: путініст Філіп Кіркоров узявся за старе

08:44

ЗСУ відбили одну з найбільших атак окупантів на заході Донеччини – ISW

08:22

Окупанти просунулися поблизу п'яти селищ на Донбасі - DeepState

08:11

"На руках її виносив": відомий український артист розповів про побачення з Христиною Соловій

08:10

У РФ звалився вертоліт: що насправді сталося з Мі-28Погляд

07:22

РФ атакувала дронами інфраструктуру та гуртожиток у Чернігівській області

06:47

Потужні вибухи в Криму: горить аеродром "Саки", чути детонацію боєприпасів - ЗМІВідео

Реклама
06:10

Як Байден переграв ТрампаПогляд

05:50

"Трусити" буде цілих 5 днів: країну атакувала жорстка магнітна буря

05:05

Як зберегти хліб свіжим і хрустким на 14 днів: експерт вразив методом

04:25

Не залишиться й сліду: як видалити жувальну гумку з одягу – дієві поради

03:48

Вирішити потрібно за 20 секунд: майстри головоломок швидко знайдуть білі кулі

03:05

"Бруду буде дуже багато": названо несподівану причину заміни Байдена на Гарріс

02:46

Кого із військовозобов'язаних оголосять у розшук: заява Міноборони

02:30

Лише люди з високим IQ знайдуть S на картинці: на пошук розгадки всього 15 секунд

02:02

Влада Росії закриває доступ до YouTube для своїх громадян

02:00

"Це остання пісня": Потап публічно попросив вибачення

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти