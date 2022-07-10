"У мене немає недоліків": Арестович розповів, чому користується популярністю серед жінок

Радник глави Офісу президента заявив, що, незважаючи на популярність, у нього немає "зіркової хвороби".
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович з самого початку війни став справжнім заспокійливим для суспільства і його дуже полюбили жінки.
Українки активно коментують його пости, інтерв'ю, називають природним заспокійливим під час війни Росії проти України і навіть секс-символом.
Арестович відповів, чому користується популярністю серед жінок і що в ньому особливого.
"Не знаю, треба жінок питати чому. У мене є припущення. Мабуть, тому що я люблю жінок, і вони відповідають взаємністю. Швидше за все, так", - скромно відповів Арестович на питання блогера Валерії Коломієць.
Радник глави Офісу президента заявив, що, незважаючи на популярність, у нього немає "зіркової хвороби".
"Дуже багато хто вважає, що мене зробив популярним телемарафон. Це я зробив телемарафон популярним. Справа в тому, що у мене немає "зіркової хвороби". І навіть натяку на це. А тому варто чітко розділяти справжнє ставлення народу, прекрасно розуміє, що любов людей... це – не підробиш", - сказав Арестович.
Також Арестович заявив, що він не самозакоханий, проте вважає себе нарцисом.
"У мене немає недоліків. Я - молодець, як не крути", - сказав радник глави ОП.
Як раніше повідомляли, радник глави Офісу президента Олексій Арестович прямо під час прямого ефіру вирішив роздягнутися.
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