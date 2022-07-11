"У мене було дуже складне дитинство": Арестович розповів про свого батька і юність

Арестович розповів про свого батька і юність / скріншот

Радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів про своє дитинство.

В інтерв'ю на Youtube-каналу Валерії Коломієць він зізнався, що його батько був військовим

"У мене було дуже складне дитинство. Батька я практично не бачив, тому що він був військовим. За все своє дитинство я його бачив всього 20 разів. Було дуже багато переїздів. За 10 років я навчався в 11 школах. Тільки знайшов друзів і відразу їх втратив. І це серйозно на мене вплинуло", - розповів Арестович.

За його словами, це змінило його мій кругозір.

читайте такожВсюди голови орків, а Зеленський на коні: Арестович розшифрував пророкування Нострадамуса"А тому я дуже люблю дітей. Для мене не буває чужих дітей. Коли я бачу, що дитина плаче в супермаркеті, тому що йому чогось не купили, я відразу купую це і віддаю, якщо батьки погоджуються", - поділився радник глави ОП.

Раніше співачка Анастасія Приходько зробила несподівану заяву про радника глави офісу президента Олексія Арестовича. В інтерв'ю славі Дьоміну артистка зізналася, що не дивиться його інтерв'ю, оскільки той її бісить.

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