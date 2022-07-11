Пілот-окупант "відлітався" в Україні: раніше він бомбив Сирію і Чечню

Пілот-окупант "відлітався" в Україні / скріншот

В Україні був знищений пілот російського вертольота Ка-52 капітан Кусов Костянтин.

Як повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан у Telegram, російський пілот брав участь у бойових діях у Чечні та Сирії

"Відлітався в Україні і зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався і демілітаризувався", - повідомив Штефан.

Зазначимо, що в Росії з нього вже зробили "героя". "За мужність і героїзм" Кусова представили до Ордену мужності посмертно.

читайте такожЗСУ ліквідували окупанта, який мріяв приєднати Україну до РФНагадаємо, раніше Анатолій "Штефан" Штірліц писав: українські бійці "задвухсотили" чергового російського окупанта - пілота вертольота "Мі-35" майора Миколи Бугая (уродженця України).

Він каже, що Бугай, покинувши колись рідну Черкаську область, закінчив Сизранське вище військове авіаційне училище, потім служив у російській армії і брав участь в агресії проти Сирії, а в 2022 році пішов воювати проти України.

До того Штефан писав, що бійці ЗСУ ліквідували чергового російського окупанта‒хвалька, який заявляв, що Росія майже "перемогла" Україну - Олега Доброва.