Арестович розповів, як відмовився від інтерв'ю за $150 тисяч і не зрадив Зеленського та Єрмака

Арестович, Зеленський, Єрмак / president.gov.ua, УНІАН

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, як його "занесло в політику", і заявив, що жодного разу не залишався один на один з президентом Зеленським.

"Я жодного разу не був один на один з президентом. По-друге, я з ним практично не працюю. За всю роботу було десяток-півтора спільних нарад. В основному я працюю з главою Офісу президента (Андрієм Єрмаком. - ред.), радником якого я є, а також із заступниками голови та іншими радниками", - пояснив радник ОП в інтерв'ю на Youtube-каналі Валерії Коломієць.

Арестович зізнався, що поділяє не всі напрямки політики офісу.

"Не те, що напрямки, а швидкість рішень. Тому що я хотів, щоб було швидше, бачу шляхи, як можна зробити швидше, але потрібно розуміти, що не я визначаю політичний курс - вони визначають, президент в першу чергу. Його історія і народ вручили право визначати цей курс. Я можу бути не згоден, я можу не приховувати цього, не підкреслюю, але і не приховую, висловлюю свою думку. Але точно не буду працювати проти цього курсу. У цьому плані я повністю командний гравець, тому що я не підставляю людей, з якими я працюю ніколи і ні за яких обставин. Ні під час роботи, ні після роботи", – зазначив він.

150 тисяч доларів за одне інтерв'ю

Арестович згадав, коли в січні цього року вирішив звільнитися з Офісу президента. Арестович запевняє, що після оголошення цього рішення йому пропонували 150 тисяч доларів за одне інтерв'ю.

"У нас же був досвід, коли я на півтора місяці йшов. Знаєш, скільки мені запропонували за перше інтерв'ю після відходу з Офісу? 150 тисяч доларів за одне інтерв'ю! Я безквартирний. У мене троє дітей. Хотілося б купити квартиру, там п'яте-десяте. Але я не погодився, і це не єдина пропозиція. Тому я ніколи не підставляю людей, працюю за одним принципом: якщо вважаєш людей не тими, то не працюй з ними. А якщо працюєш - не підставляй!",- сказав Арестович.

читайте такожРф оголосила "паузу" у війні, бо Україна збила темпи підготовки до наступу - Арестович

Раніше писали, що радник глави Офісу президента Олексій Арестович відповів, чому користується популярністю серед жінок і що в ньому особливого.

Читайте також: