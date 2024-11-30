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Окупанти наблизили ЗАЕС до катастрофи: в Міненерго розповіли, що сталося

Анна Косик
30 листопада 2024, 12:10
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Станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі через дії ворога.
ЗАЭС, войска РФ
Окупанти не припиняють обстріли станції / Колаж: Главред, фото: Енергоатом, Міноборони РФ

Головне:

  • ЗАЕС втратила живлення через обстріл РФ
  • Станція живиться лише однією лінією електропередачі
  • Запорізька АЕС має повернутися під контроль України

У ніч на 30 листопада окупаційні війська країни-агресора Росії обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, внаслідок чого вона опинилася на межі блекауту.

Про це повідомили в "Міненерго". Попередньо відомо, що живлення втратила одна з двох зовнішніх ліній електропередачі, які з'єднують ЗАЕС із об'єднаною енергосистемою України.

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"Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, уже втретє за листопад під загрозою. Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі. У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Окупанти наблизили ЗАЕС до катастрофи: в Міненерго розповіли, що сталося
ЗАЕС / Інфографіка: Главред

Українські енергетики планують відновлення роботи ліній, як тільки безпекова ситуація це дозволить. В "Міненерго" наполягають, що лише повернення Україною контролю над ЗАЕС зможе гарантувати безпеку експлуатації станції.

"Кожен день окупації станції наближає ЗАЕС до катастрофи", – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Ситуація на ЗАЕС - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції стає дедалі небезпечнішою через часті перебої в зовнішньому електропостачанні.

До цього, 17 листопада, тимчасово окупована Росією Запорізька атомна електростанція (АЕС) вже опинялася на межі блекауту. Тоді ядерна та радіаційна небезпека становила загрозу не тільки для України, але й для всього європейського регіону.

Раніше стало відомо, що союзники України мають докласти максимум зусиль, щоб деокупувати Запорізьку АЕС або щонайменше домогтись, щоб російські окупанти полишили станцію.

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Що таке Міністерство енергетики України?

Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Уряд Шмигаля заново створив міністерство екології 27 травня 2020 р. 19 червня 2020 р на посаду міністра екології парламентом був призначений Роман Абрамовський, пише Вікіпедія.

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