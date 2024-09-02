Перед візитом Гросі: Зеленський пояснив перспективи деокупації ЗАЕС

Володимир Зеленський зазначив, що директор МАГАТЕ, який відповідає за деокупації ЗАЕС, відвідає станцію перед тим, як прибуде до Києва.

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Зеленський розповів про перспективи деокупації ЗАЕС / Колаж Главред, фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський оцінив потенційну можливість повернення Запорізької АЕС під контроль України, зазначивши, що самих лише політичних кроків у цьому процесі замало. Про це він сказав під час прес-конференції в ході візиту до Запоріжжя, передає Укрінформ.

За його словами, наразі повернення ЗАЕС під контроль України залишається лише на рівні політичних кроків, яких, на жаль, недостатньо для реального відновлення контролю над станцією. З точки зору безпеки, було б краще, якби Запорізька станція перебувала під контролем України, але на полі бою поки що немає можливостей для цього, а ті, що потенційно існують, є надто ризикованими.

"Тому ми вважаємо, що все ж таки політично треба повертати нашу станцію. Принаймні, на всіх майданчиках ми про це говоримо", - сказав Зеленський. відео дня

Він зазначив, що питанням деокупації станції опікується директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який найближчим часом планує відвідати Енергодар та Запорізьку АЕС. Після цього візиту Гроссі має прибути до Києва для зустрічі з Президентом України.

"Ми працюємо постійно над тим, щоб там (на ЗАЕС - ред.) була ротація команди МАГАТЕ. Це говорить про те, що так, там "рускіє боєвікі" контролюють це. Але коли є на станції МАГАТЕ, все ж таки це більш безпечно. Принаймні, ми з вами розуміємо інформацію. Може, не повністю, не 100%, але інформація є, що там відбувається, і контроль безпеки все ж таки там за МАГАТЕ на сьогодні. Я знаю, що він (Гросі - ред.) має приїхати з деякими пропозиціями щодо посилення безпекового контролю, та ми будемо обговорювати наступні дії", - додав Зеленський.

Захоплення Запорізької АЕС окупантами та ризик теракту Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року. У 2023 році неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення. У січні 2024 року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, то російські окупанти знову встановили міни на території захопленої ними Запорізької АЕС. Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об'єкту, були прибрані в листопаді 2023 року, а тепер знову з'явилися. Це порушує стандарти безпеки МАГАТЕ.

Ситуація на ЗАЕС - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 16 серпня, російська пропаганда почала поширювати твердження про те, що Україна нібито планує обстріляти Запорізьку та Курську АЕС, що може свідчити про можливу підготовку Росією теракту з ядерною провокацією. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Російські окупанти могли свідомо організувати провокацію з пожежею на Запорізькій атомній електростанції 11 серпня, зазначив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

Після пожежі на ЗАЕС ядерної загрози не виявлено, радіоактивних викидів не зафіксовано, повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов, назвавши інцидент провокацією російських окупантів.

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