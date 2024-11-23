Ситуація на ЗАЕС - небезпечна : міністр енергетики попереджає про загрозу

Війна РФ проти України підриває міжнародне право та створює значну загрозу для ядерної безпеки.

https://glavred.net/ukraine/situaciya-na-zaes-opasnaya-ministr-energetiki-preduprezhdaet-ob-ugroze-10616807.html Посилання скопійоване

Росія завдає масштабних руйнувань Україні / Колаж: Главред, фото УНІАН

Ключові тези:

Ситуація на ЗАЕС - небезпечна як для України, так і для Європи

ЗАЕС майже щомісяця була відключена від основних ліній електропередач через атаки РФ

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції стає дедалі небезпечнішою через часті перебої в зовнішньому електропостачанні. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час засідання Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Він підкреслив, що з моменту окупації Запорізька АЕС була майже кожного місяця відключена від основних ліній електропередач через російські атаки.

відео дня

Галущенко підкреслив, що ядерна та радіаційна небезпека становить загрозу не тільки для України, але й для всього європейського регіону.

"Вже понад десятиліття Росія завдає масштабних руйнувань Україні – від незаконної анексії Криму та окупації Східної України до окупації Запорізької АЕС. Ми й надалі спостерігаємо тяжкі наслідки проросійської військової агресії проти України. Ця війна підриває міжнародне право та створює значну загрозу для ядерної безпеки. Неприпустимо, що під загрозою опинилася не лише Україна, а й увесь європейський регіон", – йдеться у заяві.

Міністр додав, що наразі під загрозою також перебувають атомні станції, що розташовані і працюють на підконтрольній Україні території. Зокрема, російські ракетні та дронові атаки на енергетичну інфраструктуру України продовжують створювати ризики для безпечної роботи наших ядерних об’єктів.

Запорізька атомна електростанція / Інфографіка: Главред

Ситуація на ЗАЕС - останні новини

Як раніше писав Главред з посиланням на Міністерство енергетики України, ЗАЕС знову опинилася на межі блекауту. У заяві йшлось, що внаслідок ворожого обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС.

Аналітикиня з питань енергетичної безпеки Ольга Хакова повідомляла, що союзники України мають докласти максимум зусиль, щоб деокупувати Запорізьку АЕС або щонайменше домогтись, щоб російські окупанти полишили станцію.

Нещодавно стало відомо, що МЗС РФ погрожує вигнати спостерігачів МАГАТЕ з Запорізької АЕС. Начебто, як стверджують в Росії, представники МАГАТЕ залишаються на ЗАЕС винятково з дозволу Кремля, і їхню місію може бути завершено в будь-який момент.

Читайте також:

Хто такий Герман Галущенко? Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред