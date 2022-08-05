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Біля окупованого Севастополя раптово задимівся російський корабель

5 серпня 2022, 06:37

Задимлення на російському кораблі зафіксував військово-морський експерт HI Sutton з проекту OSINT. Експерт вважає, що судно могли підбити українські ракети.

Корабель біля Севастополя в диму
Корабель у Севастополі огорнули клуби диму / Фото twitter.com/CovertShores

Біля тимчасово окупованого Севастополя в Чорному морі раптово задимився російський корабель. Спочатку він випустив димові приманки, а після цього на ньому почали відбуватися "дивні речі".

Задимлення на російському кораблі зафіксував військово-морський експерт HI Sutton з проекту OSINT. Фото палаючого корабля опубліковано в Twitter.

На думку експерта, російський корабель намагався замаскуватися димовими приманками, але це йому не допомогло. Одразу ж після цього були чутні вибухи, а потім біля корабля з'явився чорний дим. Експерт вважає, що судно могли підбити українські ракети.

Також він повідомив, що на фото в диму можна розглянути патрульний корабель проекту 22160 типу "Василь Биков". Такі Кораблі можуть мати на озброєнні крилаті ракети" Калібр " кількістю в 8 одиниць на один залп.

Біля окупованого Севастополя раптово задимівся російський корабель
Біля окупованого Севастополя раптово задимівся російський корабель
Фото twitter.com/CovertShores
Біля окупованого Севастополя раптово задимівся російський корабель
Фото ПП Севастполь
Корабель біля Севастополя в диму
Корабель біля Севастополя в диму / Фото twitter.com/CovertShores

Користувачі Мережі вже жартують, що російський корабель опинився в чорному диму через "бурхливий Нептун".

Як повідомляв Главред, у червні українські військові підбили двома ракетами "Гарпун" судно Чорноморського флоту РФ-буксир "Василь Бех". У нього потрапили якраз тоді, коли воно транспортувало на тимчасово окупований острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад російських військ. Буксир після удару ракетами буквально перетворився на плавуче багаття. Внаслідок цього були ліквідовані 70% екіпажу противника.

Раніше в захопленому Росією Криму помітили один з великих десантних кораблів Чорноморського флоту РФ з ознаками пошкоджень. Корабель вдалося сфотографувати біля причалів в Сухарній бухті Севастополі.

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