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Британія незабаром передасть Україні кілька військових кораблів – Пристайко

1 серпня 2022, 06:55

Українські військові вже проходять відповідні навчання, заявив посол.

Вадим Пристайко
Вадим Пристайко / скріншот

Великобританія незабаром надасть Україні кілька військових кораблів. ВСУ вже проходять відповідні навчання.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко у коментарі "Суспільному" розповів, що відвідав військовий морський корабель, який найближчим часом буде переданий Україні.

"На ньому вже зараз проходять навчання наші військові. Вони керують кораблем, вони керують зброєю. Таких кораблів буде декілька", - зазначив дипломат.

Пристайко нагадав, що після початку повномасштабної війни в Україні Туреччина повністю закрила протоки в Чорному морі для військових кораблів.

читайте такожТретину майна СРСР за кордоном - повернути Україні: Київ поставив Росії різку умову"Наші пріоритети зрушилися. Нам зараз потрібні протимінні кораблі. 2-це початкова цифра, з якою ми зараз працюємо. Це бойові кораблі, які знаходяться на озброєнні військових морських сил Її Величності", – зазначив посол.

За його словами, ці кораблі перероблять, оновлять і додадуть спеціальне обладнання, необхідне Україні.

"Але це не тільки 2 кораблі. У них є більше того ж класу. І на наявних кораблях зараз проходять навчання наші офіцери і моряки", – підсумував посол.

читайте також"Дуже страшно": моряк з крейсера "Москва" розповів, що відбувалося на кораблі в момент аваріїНагадаємо, раніше військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що якщо Україна отримає ракети Harpoon з дальністю пуску до 300 кілометрів, ЗСУ вдасться якщо не знищити Чорноморський флот, то відігнати російські кораблі від своїх берегів.

Вже зараз, коли у нашої армії є американські ракети, здатні бити на 120 кілометрів, військові кораблі ховаються на південному березі окупованого Криму. При появі ракет ще більшої дальності флот Москви змушений буде відійти в район Новоросійська.

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війна в Україні військові кораблі Вадим Пристайко
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