"Дуже страшно": моряк з крейсера "Москва" розповів, що відбувалося на кораблі в момент аварії

Росіянин вирішив перейти в піхоту після краху "Москви".
СБУ допитала російського моряка, який після невдалого порятунку крейсера "Москва" перейшов у піхоту.
Солдат, який брав участь у рятувальній операції крейсера "Москва", розповів, що побачив там багато жахів. Його злякала перспектива так само померти посеред моря, тому росіянин вирішив перейти в піхоту, повідомили в Telegram Служби безпеки України.
"Там було багато трупів і переважно порятунок відбувався дуже сумно. Корабель втратили, він потонув, його не змогли відбуксирувати... Я надивився, що було на "Москві", і не хотів далі бачити, що посеред моря вмираєш. Це дуже страшно. І я відмовився", - зазначив він.
Через три тижні інструктори-"вагнерівці допомогли окупанту "змінити профіль", після чого незабаром його відправили на розвідку у Волноваський район, де перше ж бойове завдання виявилося провальним.
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Нагадаємо, на російському крейсері Москва Чорноморського флоту РФ 13 квітня сталася пожежа. Причиною загоряння назвали попадання в корабель українських ракет Нептун. В результаті отриманих пошкоджень корабель затонув у Чорному морі.
Тим часом Великобританія, Данія, Нідерланди та інші держави надають Україні протикорабельні ракети Harpoon. Йдеться про пускові установки, які можна запускати з кораблів і вражати Морські об'єкти противника.
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