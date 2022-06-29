"Дуже страшно": моряк з крейсера "Москва" розповів, що відбувалося на кораблі в момент аварії

Моряк з крейсера" Москва " розповів, що відбувалося на кораблі в момент аварії / соцмережі

СБУ допитала російського моряка, який після невдалого порятунку крейсера "Москва" перейшов у піхоту.

Солдат, який брав участь у рятувальній операції крейсера "Москва", розповів, що побачив там багато жахів. Його злякала перспектива так само померти посеред моря, тому росіянин вирішив перейти в піхоту, повідомили в Telegram Служби безпеки України.

"Там було багато трупів і переважно порятунок відбувався дуже сумно. Корабель втратили, він потонув, його не змогли відбуксирувати... Я надивився, що було на "Москві", і не хотів далі бачити, що посеред моря вмираєш. Це дуже страшно. І я відмовився", - зазначив він.

Через три тижні інструктори-"вагнерівці допомогли окупанту "змінити профіль", після чого незабаром його відправили на розвідку у Волноваський район, де перше ж бойове завдання виявилося провальним.

читайте такожБуло дві ракети: Гіркін у фарбах описав, як ЗСУ знищували крейсер"Москва"Ворожі розвідники натрапили на засідку ЗСУ, внаслідок чого вціліти вдалося лише трьом з 30. Російські командири кинули поранених на поле бою.

Нагадаємо, на російському крейсері Москва Чорноморського флоту РФ 13 квітня сталася пожежа. Причиною загоряння назвали попадання в корабель українських ракет Нептун. В результаті отриманих пошкоджень корабель затонув у Чорному морі.

Тим часом Великобританія, Данія, Нідерланди та інші держави надають Україні протикорабельні ракети Harpoon. Йдеться про пускові установки, які можна запускати з кораблів і вражати Морські об'єкти противника.

Читайте також: