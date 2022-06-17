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70% екіпажу ліквідовано: деталі удару ЗСУ по ворожому буксиру "Василь Бех"

17 червня 2022, 12:02

Російські кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію.

На буксирі "Василь Бех" було ліквідовано 70% екіпажу/ Telegram Цаплієнко, defense.gov

Українські військові підбили двома ракетами "Гарпун" ще одне судно Чорноморського флоту РФ – буксир "Василь Бех". У нього влучили якраз тоді, коли воно транспортувало на тимчасово окупований острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад російських військ.

Буксир після удару ракетами буквально перетворився на плавуче вогнище. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Telegram.

Зазначається, що внаслідок цього були ліквідовані 70% екіпажу противника, а про долю усіх інших поки що нічого не відомо.

"Незважаючи на оздоблення зенітно-ракетним комплексом "Тор", буксир перетворено на плавуче вогнище. За попередніми даними, уражено 70% екіпажу, доля решти – невідома. Ворожі кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію", – йдеться у повідомленні.

Пізніше з’явилося відео ураження буксира "Василь Бех" ракетами і фото, як судно з пошкодженнями окупанти тягнуть Волгою.

З'явилося фото, як буксир "Василь Бех" тягнуть з пошкодженнями/ Telegram Цаплієнко

Раніше повідомлялося, що ЗСУ відбили наступ ворога на трьох напрямках, на кількох напрямках тривають бої. Водночас воїни ЗСУ завдали втрат противнику. Вони збили російський вертоліт Мі-35М на Донбасі та завдали ударів по скупченням російських військ у трьох районах Херсонщини.

Також раніше повідомлялося, що РФ вже стратегічно програла війну проти України. Путін використав уже близько 25% потужності своєї армії, проте добився лише мізерних успіхів. І вже ніякі тактичні успіхи РФ не зможуть сильно вплинути на ситуацію, заявив начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін.

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