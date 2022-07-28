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Україна з ракетами Harpoon на 300 км може якщо не знищити, то відігнати кораблі ЧФ РФ – Селезньов

28 липня 2022, 12:27

На війні розтрощено багато кораблів та бойових катерів ВМС України, однак у армії є ракети Harpoon та Нептун, нагадав Владислав Селезньов.

Військовий корабель РФ, ракета Гарпун
Завдяки ракетам Harpoon з дальністю удару до 120 км, кораблі Чорноморського флоту РФ вже ховаються у Криму - експерт / Колаж Вікіпедія, Міноборони України

Якщо Україна отримає ракети Harpoon з дальністю пуску до 300 кілометрів, ЗСУ вдасться якщо не знищити Чорноморський флот, то відігнати російські кораблі від своїх берегів. Вже зараз, коли у нашої армії є американські ракети, здатні бити на 120 кілометрів, військові кораблі ховаються на південному березі окупованого Криму. За умови появи ракет ще більшої дальності флот Москви змушений буде відійти у район Новоросійська. Про це заявив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Росія розуміє тільки мову сили. Якщо Києву вдасться отримати далекобійні ракети Harpoon з дальністю удару до 300 кілометрів, кораблі російського Чорноморського флоту, які вже зараз ховаються в окупованому Криму, змушені будуть відійти в район Новоросійська.

читайте такожУкраїна готується потопити Чорноморський флот РФ західною зброєю - The Times"Наявність ракет, здатних працювати на відстані до 300 кілометрів, у першу чергу, забезпечить нам відсутність кораблів Чорноморського флоту РФ. Вже зараз вони, знаючи, що у нас є ракети класу Harpoon, які можуть працювати на відстані 120 кілометрів, ховаються в районі Севастопольського мису Фіолент. І навіть південніше, в районі мису Сарич - це район Форос, на південному березі Криму. А за наявності ракет Harpoon, здатних працювати на відстані до 300 км, вони будуть змушені розмістити свій флот в районі Новоросійська", - пояснив експерт.

За його словами, незважаючи на той факт, що багато бойових кораблів і катерів Військово-Морських сил було знищено на першому етапі повномасштабної війни Росії проти України, за допомогою ракет Harpoon та Нептун у ЗСУ може з'явитися можливість якщо не знищити російські кораблі, то нейтралізувати загрозу Чорноморського флоту.

"За допомогою ракет - так, безумовно. Синергія роботи безпілотних літальних апаратів, які здатні моніторити обстановку і давати цілевказівку для цих ракет, повинна працювати. Вона здатна якщо не знищити фізично всі російські бойові кораблі, то створити умови, щоб кораблі ховалися в бухтах і не змогли нас охопити. У містах Сочі, Новоросійську, Анапі, можливо, десь там сховаються, або ж в бухтах Балаклави або Севастополя. І то, якщо мова йде про бухти Севастополя, не факт, що вони знайдуть ті самі природні укриття, де російські кораблі зможуть сховатися від наших ракет", - підкреслив Владислав Селезньов.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов також розповів, що армії України за підсумком вдасться досягти своєї стратегічної мети – звільнення окупованих Херсона, Донбасу та Криму. За його словами, українська держава і народ за підтримки Заходу чітко демонструють готовність повернути свої землі.

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський раніше заявив Главреду про те, що поступове просування ЗСУ на Херсонській області може підвести війська до позицій, що дозволяють завдати удару по Чорноморському флоту РФ. На думку експерта, якщо армія України розтрощить російський флот, Москва втратить половину своїх можливостей для нанесення ракетних ударів по українських містах.

Інші новини:

ЗСУ чорноморський флот РФ Владислав Селезньов війна Росії та України
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