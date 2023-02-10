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Повітряна тривога: імовірний пуск до сотні ракет - ЗМІ

10 лютого 2023, 11:45
Країна-агресор, Росія, масовано обстрілює Україну 10 лютого 2023 року - метою є енергетична система, кажуть офіцери.
Ракета, ракетний удар, дим
Джерела в Міноборони кажуть - імовірний пуск до сотні ракет / Міноборони РФ , pixabay.com

У п'ятницю, 10 лютого, російські окупанти здійснили масштабну ракетну атаку по всій території України. Як пише портал ТСН з посиланням на свої джерела в українському Міноборони, всього вороги в кілька хвиль можуть випустити по Україні до сотні ракет.

"Сьогодні можливий пуск до 100 ракет. Цілі у росіян залишаються незмінними - енергетична інфраструктура", - кажуть вони.

У командуванні Повітряних сил української армії нічого не коментують, але сказали, що очікують офіційні дані.

Удари росіян по Україні 9 і 10 лютого

У ніч з четверга на п'ятницю, з 9 на 10 лютого, російські окупанти знову завдали масованих ударів по мирних українських містах - Дніпру, Запоріжжю та Харкову.

У Харкові зафіксовано 10 прильотів, у Дніпропетровській області збили 2 дрони-камікадзе, а по Запоріжжю за годину запустили 17 ракет.

Вранці 10 лютого ворожі російські війська розпочали нову серію атак проти України. На суші, в морі і повітрі знаходяться російські ракетоносії, які застосовуються для ударів по об'єктах.

Як повідомляли представники Київської міської Військової адміністрації, уламки збитої ракети в Голосіївському районі пошкодили два автомобілі, будинок та електромережі.

Також відомо, що російська армія потрапила по декількох об'єктах високовольтної інфраструктури в східному і західному, Південному регіонах України, що призвело до перебоїв з електропостачанням в деяких областях.

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