Війна добігає кульмінації: хід бойових дій хитнеться в сторону України – Жданов

Настає переломний момент, якого довгий час усі чекали, вважає військовий експерт.

Війна добігає кульмінації, вважає військовий експерт Олег Жданов/ 36 ОМБП ім. контр-адмірала Михайла Белінського

Війна в Україні добігає своєї кульмінації, зараз відбувається той переломний момент, на який усі чекали.

Під час цього кульмінаційного моменту хід бойових дій хитнеться в сторону України. Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua.

"Ось цей переломний момент, який ми з вами намагалися відшукати… Іноді він починався, іноді він відтерміновувався. Але, я думаю, ми добігаємо до цього кульмінаційного моменту, коли хід бойових дій повинен хитнутися в сторону завершення цього конфлікту на нашу користь", – зазначає експерт.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Новий масштабний наступ РФ

Раніше військовий аналітик та офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін зазначав, що Росія уже розпочала наступ, про який останнім часом усі говорять. Окупанти посилили атаки на сході України – на Бахмутському і Вугледарському напрямках. Крім цього, вони здійснюють спроби наступати на Запоріжжя.

Ексрадник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів зазначає, що російські загарбники уже почали новий наступ в Україні, він триває більше тижня. Окупанти почали додаткові атаки на два міста на Донеччині – Вугледар та Авдіївку, але можуть почати наступ ще на три міста.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник висловив думку, що Путін може готувати "божевільні речі" на річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Для Росії на карту поставлено абсолютно все, і Кремль відчуває, що шляху назад немає.

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