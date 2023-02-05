Шольц заявив про "консенсус" з Україною: західна зброя не буде використана для ударів по РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що існує консенсус з президентом України Володимиром Зеленським з приводу використання зброї, наданої Україні Заходом. За його словами, це озброєння не буде використано для атак по території Російської Федерації. Про це Шольц заявив в інтерв'ю виданню Bild.
Також німецький чиновник прокоментував слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що "німецькі танки знову" будуть представляти загрозу Росії.
"Його слова є частиною серії абсурдних історичних порівнянь, які він використовує для виправдання свого нападу на Україну. Але ця війна не може бути виправдана нічим. Росія веде нещадну війну проти України", - зазначив Шольц.
За словами канцлера, Німеччина разом з союзниками передає Україні бойові танки, щоб вона могла захищатися.
"Ми ретельно зважували кожну партію зброї, тісно погоджуючи її з нашими союзниками, передусім з Америкою. Такий спільний підхід запобігає ескалації війни", - сказав Шольц.
Танки Leopard для ЗСУ
Канцлер Німеччини Олаф Шольц після довгих вагань 25 січня оголосив, що німецький уряд ухвалив позитивне рішення щодо танків Leopard 2 для України. Берлін і сам поставить Києву танки, і дозволить іншим країнам передати бойові машини українській державі.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус уточнив, що Україні передадуть танки Leopard 2 орієнтовно через 3 місяці. Німецька держава відправить Києву два батальйони танків. Перша партія включатиме 14 одиниць Leopard 2A6. Машини повинні підготувати в швидкому темпі для подальшої передачі Україні.
Польща готова відправити Україні 14 танків Leopard 2, а крім них ще 60 модернізованих танків, зокрема, РТ-91, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Як заявляв посол України у Франції Вадим Омельченко, західні країни в цілому пообіцяли надати Києву 321 важкий танк. Саме на таку кількість одиниць вже були офіційні підтвердження від низки країн.
2 січня стало відомо, що Канада відправила для ЗСУ перший німецький танк Leopard 2. Він вже вилетів в Україну.
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