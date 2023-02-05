Шольц заявив про "консенсус" з Україною: західна зброя не буде використана для ударів по РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що союзники передають Україні бойові танки, щоб вона могла захищатися. Такий підхід запобігає ескалації війни.

Шольц розповів про домовленість із Зеленським щодо західної зброї / Фото president.gov.ua

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що існує консенсус з президентом України Володимиром Зеленським з приводу використання зброї, наданої Україні Заходом. За його словами, це озброєння не буде використано для атак по території Російської Федерації. Про це Шольц заявив в інтерв'ю виданню Bild.

Також німецький чиновник прокоментував слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що "німецькі танки знову" будуть представляти загрозу Росії.

"Його слова є частиною серії абсурдних історичних порівнянь, які він використовує для виправдання свого нападу на Україну. Але ця війна не може бути виправдана нічим. Росія веде нещадну війну проти України", - зазначив Шольц.

За словами канцлера, Німеччина разом з союзниками передає Україні бойові танки, щоб вона могла захищатися.

"Ми ретельно зважували кожну партію зброї, тісно погоджуючи її з нашими союзниками, передусім з Америкою. Такий спільний підхід запобігає ескалації війни", - сказав Шольц.

Танки Leopard для ЗСУ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після довгих вагань 25 січня оголосив, що німецький уряд ухвалив позитивне рішення щодо танків Leopard 2 для України. Берлін і сам поставить Києву танки, і дозволить іншим країнам передати бойові машини українській державі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус уточнив, що Україні передадуть танки Leopard 2 орієнтовно через 3 місяці. Німецька держава відправить Києву два батальйони танків. Перша партія включатиме 14 одиниць Leopard 2A6. Машини повинні підготувати в швидкому темпі для подальшої передачі Україні.

Польща готова відправити Україні 14 танків Leopard 2, а крім них ще 60 модернізованих танків, зокрема, РТ-91, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Як заявляв посол України у Франції Вадим Омельченко, західні країни в цілому пообіцяли надати Києву 321 важкий танк. Саме на таку кількість одиниць вже були офіційні підтвердження від низки країн.

2 січня стало відомо, що Канада відправила для ЗСУ перший німецький танк Leopard 2. Він вже вилетів в Україну.

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