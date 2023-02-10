Ракетний удар по Україні: частина Хмельницького без світла, у Харкові є поранені

Ворожі війська РФ проводять 10 лютого нову атаку проти України.

Наслідки ракетного удару по Хмельницькому / соцмережі

В результаті ракетної атаки Росії по Україні вибухи пролунали у Хмельницькому та Харкові.

Як повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій, частина міста залишилася без електрики.

"У Хмельницькому пролунав вибух. Частина міста без електропостачання. Можливі збої і у водопостачанні. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!",- йдеться в повідомленні.

Також голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про "прильоти" в області.

"За попередньою інформацією, в результаті останнього удару окупантів, який стався близько 10:30 ранку в Харківському районі поранення отримали 7 осіб. Двоє з них перебувають у важкому стані. Дані уточнюються", - повідомив Синєгубов.

Ракетна атака Росії по Україні

Ворожі війська РФ проводять 10 лютого нову атаку проти України. На суші, в морі і повітрі знаходяться російські ракетоносії, які застосовуються для ударів по об'єктах. Українцям слід дотримуватися правил безпеки і перебувати в укриттях. Ракети вже в повітряному просторі України, в ряді регіонів працюють системи ППО.

У Києві було чути вибухи під час повітряної тривоги вранці в п'ятницю, 10 лютого. Про це повідомляється в Telegram-каналі КГВА. Спочатку пролунав один вибух, через кілька хвилин було чути другий.

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