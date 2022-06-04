Росія вдарила ракетами по Одесі та Сумщині: є постраждалі і руйнування

Окупанти запустили ракети Х-59 з літаків.
Вранці в суботу, 4 червня, армія РФ здійснила нові ракетні атаки по Одеській і Сумській областях.
Спікер оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук з посиланням на оперативне командування "Південь" повідомив, що окупанти запустили крилату ракету з літака.
Зокрема, літаки стратегічної російської авіації здійснили пуск Х-59. В результаті атаки вражена територія сільськогосподарського підприємства та складські приміщення. Там виникла пожежа, але її оперативно ліквідували рятувальники.
"Попередньо, двоє постраждалих. На місці працює слідчо-оперативна група", - уточнив Братчук.
Вибухи на Сумщині
Як повідомив глава ОВА області Дмитро Живицький, після 4 ранку на території Сумщини також працював ворожий літак.
"Чотири вибухи на території Сумського району. Жертв серед цивільного населення немає. Руйнування уточнюються", - повідомив Живицький.
Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович допустив, що Україна може атакувати угруповання російських військ на території окупованого Криму.
Також повідомлялося, що рано вранці в четвер, 2 червня, в Миколаєві прогримів ряд сильних вибухів. Вибухи були чутні в різних районах міста.
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