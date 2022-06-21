Війська РФ видихаються: ЗСУ наразі не можуть наступати, але характер війни зміниться – Жданов

Армія Росії спробує не допустити просування ЗСУ у бік Мелітополя - Жданов / Колаж Генштаб, Главред

Окупаційні війська Росії перекидають свої військові підрозділи назад на Запорізький напрямок з метою стримування успішних контратак ЗСУ та недопущення просування їх у бік Мелітополя. Характер війни змінюється, вона стає все більш позиційною. Загарбники не можуть перекинути свої резерви на територію України і поступово видихаються. Сили оборони України поки що не можуть перейти до контрнаступу через те, що потрібну кількість зброї наразі не отримано. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Як повідомляє ТСН, він розповів про те, що ситуація на фронті змінюється – тепер українські війська ганяють окупантів. Росіяни змушені перекидати свої сили назад на Запорізький напрямок, щоб утримати ЗСУ від просування до Мелітополя.

читайте такожПерші партії зброї з США за ленд-лізом Україна отримає наприкінці червня-початку липня – Жданов"Якщо минулого тижня ми говорили про те, що вони зняли частину сил із Запорізького напрямку, і ми бачимо, що ті ж танки Т-62М з'явилися в районі Попасної та Сєвєродонецька, то тепер вони змушені повертати туди частину військ для того, щоб утримати позиції і не допустити подальшого просування ЗСУ в бік того ж Мелітополя", - зазначив Жданов.

За його словами, характер бойових дій все більше зміщується в бік позиційної боротьби. Загарбники змушені проводити перегрупування військ і не можуть перекинути резерви з РФ на територію України.

Ситуація складається таким чином: українські війська поки що не можуть наступати, бо ще не отримали необхідну кількість озброєнь, а окупанти потроху видихаються – їхні запаси поступово вичерпуються.

"Ми ще не можемо наступати, тому що не отримали необхідної кількості зброї, а вони вже не можуть наступати, тому що їх запаси теж закінчуються. І вони вже потроху видихаються", - підкреслив Олег Жданов.

Війна Росії проти України

Командир підрозділу Азов Родіон Кудряшов 20 червня заявив, що ЗСУ переходять до контрнаступальних дій у Запорізькій області. Окупанти намагаються прорватися в напрямку українських військ, проте їм це не вдається. Найближчими тижнями сили оборони України мають намір ламати противника, щоб чинити тиск по всій лінії зіткнення і просування вперед.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що Україна не збирається підписувати з Росією умовний Мінськ-3 і наполягатиме на припиненні бойових дій, виході російських військ і відновленні територіальної цілісності держави. За його словами, Зеленський готовий до перемовин з Путіним, однак момент зустрічі визначиться на полі бою.

У Раді національної безпеки і оборони України повідомили, що Росія проводить чергову інформаційно-психологічну операцію. У західних ЗМІ з'явився новий план капітуляції Києва, який включає, мовляв, "відмову" від Криму, "референдум" на Донбасі,"розрив" відносин з НАТО і "скорочення армії".

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