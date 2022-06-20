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Ворогу не вдається прорватися: армія України контрнаступає на війська РФ у Запорізькій області

20 червня 2022, 14:27

Лінія фронту вирівнюється, протягом найближчих тижнів ЗСУ мають намір ламати противника, сказав Родіон Кудряшов.

ВСУ
Окупаційні війська Росії в Запорізькій області намагаються йти на прорив, але безуспішно - Кудряшов / Колаж Фото УНІАН, Міноборони РФ

Сили оборони України у Запорізькій області переходять до контрнаступальних дій. Йде просування і відтиснення ворожих військових підрозділів. Війська Росії обстрілюють мирні села на передовій. Окупантам не вдається здійснити прориви в напрямку українських військ. Лінія фронту вирівнюється, найближчими тижнями ЗСУ ламатимуть противника з метою тиску по всій лінії зіткнення і просування вперед. Про це заявив командир підрозділу Азов Родіон Кудряшов.

У ефірі Еспресо він розповів про те, що у Запорізькій області українські війська переходять з активної оборони до контрнаступальних дій. Йде просування і відтиснення ворожих підрозділів. Ворог обстрілює мирні села, які знаходяться на передовій. Окупаційні війська намагаються здійснювати прориви, проте безуспішно.

читайте такожРФ завдала ракетного удару по Запоріжжю"У Запорізькій області ми переходимо з активної оборони до наступальних дій. Ми просуваємо передові позиції і тиснемо ворога якнайдалі. Противник обстрілює мирні села, які знаходяться на передовій. Ворогу не вдається здійснювати прориви на нашому напрямку", - сказав Кудряшов.

За його словами, лінія фронту вирівнюється, йдуть позиційні бої. Плани на найближчі тижні - ламати ворожі війська, чинити тиск по всій лінії бойових зіткнень і реалізовувати маневри для просування вперед.

"Лінія фронту вирівнюється і стає схожа на позиційну війну. Найближчими тижнями командири планують ламати противника. Ініціативні групи провокуватимуть ворога, виявляти вогневі точки і пригнічувати їх. Важливо проявляти ініціативу, забирати динаміку, тиснути на противника по всій лінії зіткнення і рухатися вперед", - підкреслив Родіон Кудряшов.

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Ситуація в Запорізькій області

У Центрі протидії дезінформації при РНБО раніше заявили, що Росія на окупованих територіях Запорізької області поширює газети з фальшивими "заявами" нібито головнокомандувача ЗСУ Залужного і радника глави Офісу президента Арестовича. Фейкові відомості містять їх начебто "цитати" щодо "втрати Запоріжжя" і "розпачу серед військових".

У штабі оборони Запорізького краю 19 червня розповіли про потужний удар ЗСУ по окупаційних військах Росії. Зокрема, українські війська знищили ворожі БМП, танки, Тигри, РСЗВ Град, автомобільну техніку та міномети М120. Ліквідовано 31 російського військового. Поранення отримали 43 росіянина.

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що сили оборони України у Запорізькій області просунулися на 10 кілометрів у бік Мелітополя. За його словами, із Заходу приходить багато зброї, постачання якої наближають українські війська до перемоги. Федоров переконаний у звільненні захоплених Херсона та Мелітополя найближчими тижнями.

Інші новини:

Азов ЗСУ Запорізька область війська Росії війна Росії та України
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