Жданов пояснив, коли ЗСУ підуть у масштабний контрнаступ і скільки військових для цього потрібно

Жданов пояснив, коли ЗСУ підуть у масштабний контрнаступ/ Генштаб ВСУ, Главред

Українським Збройним силам для проведення успішного контрнаступу проти сил ворога потрібне угруповання з мінімум 50-70 тисяч військових.

У такому разі вони зможуть просуватися на велику глибину. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю на ICTV.

Коли експерта попросили прокоментувати слова секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що Україні для успішного контрнаступу потрібно мобілізувати і створити ще 6 повноцінних бригад чисельністю близько 25 тисяч людей, Жданов відповів, що такої кількості буде мало.

"Я так думаю, що це мінімум (25 тисяч осіб – ред.), який нам необхідний. Це дуже-дуже скромно", – сказав він.

За словами Жданова, на фронті є дуже глибокі ділянки, де потрібно іти до кордону майже по 500 кілометрів.

"За ідеєю, на мій погляд, щоб розвинути глибокий наступ – у нас же є ділянки, де потрібно до кордону по 500 кілометрів йти, – потрібне угруповання як мінімум 50-70 тисяч людей – якщо не 100. Тоді воно здатне просуватися на велику глибину", – каже військовий експерт.

читайте такожПропонували припинити опір РФ: деякі держави готові пожертвувати Україною заради зерна – КулебаПри цьому таке угруповання повинне бути глибоко ешелонованим. Адже йти потрібно буде з боями, і постійно вводити нові сили.

"Відповідно 25 тисяч людей може скласти тільки перший ешелон цього угруповання", – зазначив Жданов.

Раніше повідомлялося, що у російських військах на Херсонщині дуже великі втрати особового складу. Тому тіла загиблих вони перевозять у тимчасово окупований Херсон "КамАЗами". При цьому привезені тіла загарбники просто скидають одне на одне.

Нагадаємо, жителів Херсонської області закликають покинути окуповані території, щоб воїнам ЗСУ було легше їх звільняти.

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