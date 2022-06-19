УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Жданов пояснив, коли ЗСУ підуть у масштабний контрнаступ і скільки військових для цього потрібно

19 червня 2022, 03:33

Українській армії доведеться прориватися з серйозними боями.

украинские военные, Жданов
Жданов пояснив, коли ЗСУ підуть у масштабний контрнаступ/ Генштаб ВСУ, Главред

Українським Збройним силам для проведення успішного контрнаступу проти сил ворога потрібне угруповання з мінімум 50-70 тисяч військових.

У такому разі вони зможуть просуватися на велику глибину. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю на ICTV.

Коли експерта попросили прокоментувати слова секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що Україні для успішного контрнаступу потрібно мобілізувати і створити ще 6 повноцінних бригад чисельністю близько 25 тисяч людей, Жданов відповів, що такої кількості буде мало.

"Я так думаю, що це мінімум (25 тисяч осіб – ред.), який нам необхідний. Це дуже-дуже скромно", – сказав він.

За словами Жданова, на фронті є дуже глибокі ділянки, де потрібно іти до кордону майже по 500 кілометрів.

"За ідеєю, на мій погляд, щоб розвинути глибокий наступ – у нас же є ділянки, де потрібно до кордону по 500 кілометрів йти, – потрібне угруповання як мінімум 50-70 тисяч людей – якщо не 100. Тоді воно здатне просуватися на велику глибину", – каже військовий експерт.

читайте такожПропонували припинити опір РФ: деякі держави готові пожертвувати Україною заради зерна – КулебаПри цьому таке угруповання повинне бути глибоко ешелонованим. Адже йти потрібно буде з боями, і постійно вводити нові сили.

"Відповідно 25 тисяч людей може скласти тільки перший ешелон цього угруповання", – зазначив Жданов.

Раніше повідомлялося, що у російських військах на Херсонщині дуже великі втрати особового складу. Тому тіла загиблих вони перевозять у тимчасово окупований Херсон "КамАЗами". При цьому привезені тіла загарбники просто скидають одне на одне.

Нагадаємо, жителів Херсонської області закликають покинути окуповані території, щоб воїнам ЗСУ було легше їх звільняти.

Читайте також:

війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії Олег Жданов
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

03:33

Жданов пояснив, коли ЗСУ підуть у масштабний контрнаступ і скільки військових для цього потрібно

03:29

"Алленька квіточка прекрасна як завжди": Максим Галкін показав свіже фото нестаріючої Пугачової

03:25

Як навчитися менше їсти: експерти назвали найдієвіші способи

02:44

Анна Богдан зізналася в крадіжці цінності у "Холостяка" Михайла Заливако

02:39

Курс долара впаде до 33 грн: фінансовий експерт дав позитивний прогноз

Реклама
02:07

Погладшала Наташа Корольова засвітила обвислий живіт і шию, як у індички

01:36

Готові домовитися з Путіним у будь-який момент: Жданов сказав, від кого з політиків можна чекати"зради"

00:51

Прикмети на 19 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:45

Валерій Харчишин порадив організаторам Євробачення "не дути в штани", а допомогти Україні

18 червня, субота
23:54

Загальна мобілізація: хто з чоловіків може "відкосити" від арміїВідео

23:18

Обстріл нафтобази на Дніпропетровщині: кількість постраждалих зросла до 11 осіб

23:11

17-річна донька Полякової свою першу пісню українською мовою присвятила лесбійському коханню

22:57

"Реальна загроза Харкову": Арестович розповів про плани рашистів

22:54

За три доби в ОРДЛО ЗСУ підірвали сім військових складів російських окупантів - InformNapalmВідео

22:22

"Я з вами": Майк Тайсон коротко, але сильно підтримав українцівВідео

22:02

Пентагон хоче збільшити поставки РСЗВ для України - PoliticoВідео

21:54

"Відповідь для Путіна буде дуже сумною": експерт оцінив нові ядерні загрози КремляВідео

21:28

Ситуація на фронті складна, до кінця війни далеко: Данілов зробив різку заяву

21:20

"Прильоти" на Дніпропетровщині: ворожі ракети влучили в нафтобазу, постраждали людиВідео

20:52

Tayanna показала пристрасний поцілунок із загадковим чоловіком

Реклама
20:52

Ворог готує масштабний наступ на Луганщині - ОВА

20:04

"Україна втратила Запоріжжя": у Кремлі зганьбилися новим фейком про війну

19:51

Окупанти швидко захопили Херсонщину: співробітник СБУ передав їм сітку мінних полів - облрада

19:42

Рашисти мали успіх під Сєвєродонецьком, тривають бої по всій лінії фронту - Генштаб

19:37

Софія Ротару порушила мовчання і звернулася до Максима Галкіна

19:35

Мінус 40 агресорів з офіцерами: ЗСУ влучно знищили ворожий командний пункт на Харківщині

19:17

Відбувся обмін полоненими між Україною та РФ: скільки людей повернулося додому

19:09

"Не тобі вирішувати долю України": український журналіст жорстко звернувся до ПутінаВідео

18:47

"Готові до будь-якого сценарію": Україна не виключає варіант застосування РФ ядерної зброї - ДаниловВідео

18:34

Вивозять сотнею вантажівок: росіяни під Запоріжжям вкрали великий вантаж українського зерна

18:30

У РНБО розповіли про замахи на Зеленського від початку війниВідео

18:17

День, що приніс печалі Росії, або Як Китай відмовив Путіну в підтримці через війнуПогляд

18:07

Без мила в душу: 4 знака зодіаку, які не відрізняються почуттям тактуВідео

17:57

"Воювати не збираємося": у Міноборони Білорусі прокоментували можливий напад на УкраїнуВідео

17:57

Взяти до 1 вересня: російська пропагандистка Симоньян розмріялася про захоплення Миколаєва

17:15

В Україні через війну щодня гинуть двоє дітей: Олена Зеленська потужно звернулася до ЗаходуВідео

17:06

У Херсоні окупанти збираються заселяти ФСБ-шників у квартири місцевих жителівВідео

16:59

Окупанти вивезуть мешканців Сєвєродонецька в захоплені райони - британська розвідка

16:47

"Чи буде з ким говорити": Медведєв про відновлення переговорів України з РФВідео

16:20

Пентагон виклав у Мережу повний список зброї, яка була передана ЗСУВідео

Реклама
16:20

Закривавлені та обгорілі тіла окупантів везуть у Херсон "КамАЗами"Відео

16:06

Не можуть поділити "владу": на Херсонщині окупанти влаштували криваві розбірки

15:42

Африканська спека по 33 градуси: Діденко розповіла, коли в Україні настане погодне "пекло"Відео

15:30

"Довоєнної ціни уже не буде": Данілов пояснив, що буде з пальним в УкраїніВідео

15:07

Україну можуть обстріляти ракетами перед можливим вторгненням Білорусі - ЖдановВідео

15:05

Україна перемогла і заслуговує провести Євробачення 2023 - прем'єр ДжонсонВідео

14:42

ЗСУ звільнятимуть Херсонщину: мешканців області закликали виїхати навіть через КримВідео

14:35

Зрадила свою дитину: на Донеччині колаборантка здала сина-військового в полон до окупантів

14:34

США та їхні союзники готуються до затяжної війни в Україні - The Washington Post

13:58

Пропонували припинити опір РФ: деякі держави готові пожертвувати Україною заради зерна – Кулеба

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти