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Війська РФ загрузли на двох ключових ділянках: Сирський зробив заяву про Харківщину

Андрій Ганчук
24 травня 2024, 11:40оновлено 24 травня, 12:31
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Російські окупаційні війська намагаються зачепитися за Часів Яр - Сили оборони знищують їхні новітні танки і бронемашини, сказав Олександр Сирський.
Сирський, Вовчанськ
Окупанти загрузли у вуличних боях у Вовчанську - Сирський / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал О. Сирського, АрміяІнформ

Війська агресора Росії зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ на півночі Харківської області і зазнали дуже великих втрат. Ворог перекидає резерви та намагається підтримати темп атакувальних дій, але не досягає успіху. Також на північному напрямку окупанти перейшли до активної оборони в районі населеного пункту Липці. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

У зведенні в Telegram-каналі він розповів про ситуацію на фронті загалом і виокремив найскладніші ділянки, де Сили оборони б'ються з ворожими силами.

Вовчанськ

Ворог у Вовчанську зав'яз у вуличних боях і зазнав дуже великих втрат. Росіяни перекидають до міста резерви, щоб підтримати інтенсивність наступальних дій, проте не досягають успіхів.

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"Після перших незначних успіхів під час наступальних боїв на Харківщині противник повністю зав'яз у вуличних боях за Вовчанськ і зазнав дуже великих втрат в особовому складі штурмових підрозділів. Зараз ворог із різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно", - сказав Сирський.

Що за місто Вовчанськ?

Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Липці

В околицях Липців росіяни перейшли до активної оборони.

"У районі Липців ворог також зазнав суттєвих втрат, перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій наших військ", - додав головком.

Куп'янський напрямок

У районі Куп'янська тривають бої в лісовому масиві на північ від Куп'янська. Ворог намагається прорватися у районі Кислівки і прагне вийти до Оскола.

"На Куп'янському напрямку тривають бої в лісовому масиві на північ від міста. Складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати нашу оборону і вийти до річки Оскіл", - уточнив Сирський.

Бої за Часів Яр

Противник намагається зачепитися за Часів Яр і застосовує там новітню важку військову техніку. ЗСУ відбивають атаки.

"Інтенсивні бойові дії тривають у районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Ворог намагається за будь-яку ціну зачепитися за місто, використовує новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які зазвичай знищуються нашими протитанковими засобами і FPV-дронамі ще під час висування", - ідеться у зведенні.

Покровський і Курахівський напрямки

На цих двох напрямках тривають найзапекліші бої. Росіяни намагаються прорвати українську оборону між Старомихайлівкою і Бердичами.

"Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог намагається прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка - Бердичі шляхом наступальних і штурмових дій найбільш підготовлених підрозділів. Наступальні дії відбуваються як із використанням бронетехніки, так і в пішому порядку, нерідко - на мотоциклах і баггі", - інформує Сирський.

Також Олександр Сирський додав, що на інших напрямках теж неспокійно, але інтенсивність боїв значно нижча.

"Ключова мета моєї роботи - вивчення обстановки на місці, вирішення проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю боєприпасів, дронів, РЕБ та інших МТЗ, посилення резервами тощо. Хочу відзначити ефективну роботу більшості командирів і штабів з організації бойових дій, вогневого ураження противника, підтримання взаємодії із сусідніми частинами. Звісно, є проблеми, які потребують швидких і кардинальних рішень.

Як завжди відзначив найкращих і вручив нагороди нашим воїнам - солдатам, сержантам і молодшим офіцерам, які хоробро боронять наші позиції та виконують основну бойову роботу", - наголосив Олександр Сирський.

Що відбувається на фронті - свіже зведення Генштабу ЗСУ

Згідно з даними Генерального штабу на 10:00 25 травня, Сили оборони України зосередили свої ключові зусилля на відбитті атак російських окупантів на Таврійському, Донецькому та Слобожанському напрямках.

Харківський напрямок

"На Харківському напрямку українські бійці відбили атаку в напрямку Липців. Тривають бої в Глибокому та Вовчанському районах. Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено", - йдеться в повідомленні.

Куп'янський напрямок

Поблизу Іванівки в окупантів є просування.

"На Куп'янському напрямку поблизу Іванівки РФ має частковий успіх. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки", - зазначили у Генштабі.

Підкреслюється, що на всіх інших напрямках ситуація залишається під контролем Сил оборони України.

Наступ Росії - головні новини за темою:

ЗСУ відбили частину територій у Харківській області та добилися просування, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Зокрема, українська армія відбила крайні території на півночі області та просунулася в районі населеного пункту Лук'янці.

Окупанти просунулися біля Часового Яру та ще двох міст, припускають аналітики DeepState. Просування ворога зафіксовано ще й у Кліщіївці та Красногорівці.

Війна в Україні переходить у критичну фазу, написали журналісти американського The Hill. ЗСУ намагаються звільнити свої території, проте Росія не відмовляється від подальших планів щодо окупації української держави.

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