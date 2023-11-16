Війська РФ влаштували загострення під Авдіївкою: названа найгарячіша точка

Війська агресора Росії відновили активні штурмові дії в районі Авдіївки. Окупанти атакують по флангах. Основний напрямок атак - промзона. Цілодобово застосовується піхота. Наносяться ракетні і бомбові удари. Про це заявив начальника Авдіївської міської Військової адміністрації Віталій Барабаш.
В ефірі dсеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що в останні декілька днів російські окупанти активізувалися в районі Авдіївки. Основні зусилля ворог сконцентрував у напрямку промзони.
"Дуже гаряче. Дійсно в останні кілька днів ворог знову активізувався. В основному на напрямку "промки". Веде там штурмові дії із застосуванням броньованої та колісної техніки. Штурмує по флангах - з півдня, з півночі поменше активності. Але все одно застосовує піхоту майже цілодобово. Ну і звичайно гатять - цілодобово по позиціях навколо міста і по самому місту", - пояснив ситуацію чиновник.відео дня
Також він додав, що за минулу добу війська РФ здійснили близько 30 масованих обстрілів території громади.
"Ну і авіабомбові, авіаракетні удари, звичайно. На жаль, я вже не пам'ятаю добу, коли їх не було. Кожну добу вони б'ють по місту. В основному по багатоповерховій забудові. За вчора 12 таких ударів сталося", - підкреслив Віталій Барабаш.
Ситуація в Авдіївці
Війська РФ штурмували Авдіївку і зазнали втрат, повідомив 15 листопада командувач Оперативно-стратегічним угрупуванням військ Таврія Олександр Тарнавський. У Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що ворог не залишає спроб оточити місто.
Росіяни перерізали залізницю до Авдіївки, написали журналісти німецького видання Bild. У матеріалі сказано, що окупантам вдалося впритул просунутися до населеного пункту Степове і перекрити залізничну гілку, яка з півночі веде до міста.
Окупанти стягнули купу техніки до Авдіївки, розповів боєць ЗСУ Єгор Фірсов. За його словами, українські війська готуються до нової навали з боку ворожих російських підрозділів.
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