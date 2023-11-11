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"Командування виведе війська": майор спрогнозував, що буде після "втрати" Авдіївки

Ангеліна Підвисоцька
11 листопада 2023, 23:04
Олексій Гетьман зазначив, що українське командування виведе війська з Авдіївки, якщо буде існувати реальна загроза оточення.
'Командування виведе війська': майор спрогнозував, що буде після 'втрати' Авдіївки
Що буде, якщо ЗСУ втратять Авдіївку / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Російські окупанти намагаються захопити Авдіївку в Донецькій області. Майор запасу НГУ та аналітик Олексій Гетьман розповів про те, як вплине ймовірна "втрата" міста на ситуацію на фронті, повідомляє Еспресо.

Він стверджує, що це не матиме стратегічного впливу на східний фронт - від Куп'янська до Вугледара. Гетьман також додав, що Авдіївка нібито не має великого тактичного значення для української армії.

Однак росіяни продовжують кидати в штурм величезну кількість особового складу та військової техніки, через що в них шалені втрати на цьому напрямку. Він зазначив, що Авдіївка важлива для окупантів з політичних міркувань - хоча б якась "перемога".

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"Лінія фронту не може бути стаціонарною, бо вона проходить по вогневих позиціях, які постійно змінюються. Тримати там війська заради того, щоби просто тримати, ніхто не буде, тим більше якщо виникне реальна ймовірність оточення, то командування дасть відвід військ", – сказав Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Ситуація в Авдіївці

Нагадаємо, як стало відомо, Авдіївка в напівоточенні з 3-х сторін. Російська армія намагається виманити українську артилерію ціною своїх же життів. Окупанти проводять точкові атаки, але щоденні. Загарбники здійснюють штурми переважно піхотою. Вони в різні дні намагаються штурмувати різні позиції.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що Росія готує ще потужнішу атаку на Авдіївку. Водночас він стверджує, що українські сили міцно тримають лінію оборони.

У розвідці Естонії дали тривожний прогноз через ситуацію в Авдіївці. Там зазначили, що ситуація, яка склалася на фронті, може призвести до "падіння" міста.

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війна в Україні Авдіївка вторгнення Росії
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