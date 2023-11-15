Готуємося до навали: окупанти стягнули купу техніки до Авдіївки

Боєць ЗСУ описав обстановку на північному фланзі Авдіївки і розповів, до чого готуються окупанти.

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Окупанти стягнули купу техніки до Авдіївки / колаж: Главред, фото: 53 ОМБ, скріншот Донбас реалії

Окупанти, ймовірно, готуються до нового штурму під Авдіївкою. Військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку за останні дні в ефірі Радіо Донбас Реалії.

За словами захисника України, на даний момент, швидше за все, спостерігається "затишшя перед бурею", оскільки бійці завдяки дронам бачать у ворога значне скупчення техніки: і танків, і БМП, і "Солнцепеков".

"Піхота вистояла в Авдіївці перше нашестя, яке було 10 жовтня. Друге було - ворог був розбитий. Ми літаємо, повірте, ми бачимо величезне кладовище трупів, величезне кадбище техніки. І ми готуємося до наступної навали", - говорить Фірсов. відео дня

Також Фірсов повідомив, що незважаючи на те, що сьогодні, 15 листопада, на їх позиції було відносно тихо, це не означає, що у побратимів поруч - не гаряче, адже протяжність фронту Авдіївки близько 30 кілометрів. Крім іншого, сьогодні не спостерігалося і рух техніки, проте така тиша, за словами військового, зовсім не радує, адже досвід показує, що за нею може слідувати черговий штурм.

Раніше військові фіксували інтенсивний трафік військової техніки з боку окупованої території, який можна порівняти з трафіком Київської траси.

Ситуація на Авдіївському напрямку / скріншот телеграм Главред

Ситуація на Авдіївському напрямку

Стало відомо, що підрозділи Збройних Сил Росії вдало перерізали залізничну гілку, яка веде в Авдіївку з півночі. Це призвело до їхнього наближення до села Степове та доріг, якими Збройні Сили України отримують підкріплення. Російська тактика в цьому випадку схожа на ту, яку вони використовували під час окупації Бахмута, але є певні відмінності.

Також, начальник Авдіївської міської Військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що росіяни б'ють по домівках в Авдіївці, звідки йде дим, адже з приходом похолодання жителі міста Донецької області почали опалювати їх буржуйками.

Також про ситуацію під Авдіївкою розповів в ефірі Еспресо офіцер "Легіону Свободи" майор МВС Максим Морозов. Там через розширення "сірої зони" навколо міста є серйозна загроза оточення міста військами Росії.

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