'Кільце закривається': росіяни перерізали залізницю, яка веде до Авдіївки - ЗМІ

Журналісти зазначають, що російським військам вдалось впритул підійти до населеного пункту Степове і перерізати залізницю, зазнаючи колосальних втрат.

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Росіяни перерізали залізницю до Авдіївки - ЗМІ / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Підрозділи Збройних Сил Росії вдало перерізали залізничну гілку, яка веде до Авдіївки з півночі. Це призвело до їх наближення до села Степове і доріг, якими Збройні Сили України отримують підкріплення. Російська тактика в цьому випадку схожа на ту, яку вони використовували під час окупації Бахмуту, але є певні відмінності. Видання Фокус з посиланням на німецьке агенство Bild розповіло про подробиці боїв під Авдіївкою, порівнюючи їх із подіями під Бахмутом.

Зазначено, що російські війська воювали за Бахмут протягом 11 місяців, зазнали великих втрати, приблизно від 10 до 20 тисяч військових ЗС РФ, що в середньому означає від 60 загиблих росіян щодня.

У статті зазначено, що російські військові підрозділи перерізали залізничні шляхи на північному фланзі Авдіївки, неподалік від села Степове. Журналісти опублікували карту, на якій видно червону лінію боїв, що простягається всього за 500 метрів від східних меж даного населеного пункту.

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Фото: DeepState

Автори Bild відзначили різні тактики, які використовують Збройні Сили Росії та Збройні Сили України. Наприклад, російські війська використовують піхоту, тоді як у ЗСУ є можливість використовувати бойові машини Bradley і танки. Дана тактика росіян дозволила їм досягти Степового, яке "переходить під контроль Росії все більше". У той же час перед українським командуванням може виникнути проблема з постачанням необхідного продовольства для чотирьох тисяч осіб, включаючи 3 тисячі військових та 1 тисячу цивільних.

Російська піхота продовжує рухатися вперед, не зважаючи на мінні поля та артилерійські обстріли ЗСУ, повідомляє Bild. Щоденно на цьому відрізку фронту Збройні Сили Росії втрачають від 100 до 200 осіб, яких називають "гарматним м'ясом". Загалом вже близько 3 тисяч росіян загинули (початок штурмів - з 10 жовтня 2023 року), і було втрачено приблизно 200 БТР та бронемашин. Українські сили протистоять ворогові за допомогою БТР Bradley і танків, стверджується в статті.

"Росіяни продовжують наступати і все більше оточують Авдіївку", - повідомляє Bild, зазначаючи, що Генеральний штаб ЗСУ не планує витрачати людські життя, як це робить російське командування.

"Кремль використовує своїх солдатів як гарматне м’ясо, втрачаючи від 100 до 200 людей на день – це мито, яке Україна не може і не хоче платити", — підсумували в німецькому ЗМІ.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, український журналіст Мар'ян Кушнір зазначив, що росіяни переміщують свою піхоту невеликими групами під Авдіївкою і збирають її в одному місці. Після цього вони розпочинають наступ, який може відбуватися як по одній лінії, так і одразу по декількох.

Очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, повідомив, що російські війська атакують будинки, звідки йде дим, оскільки місцеві мешканці почали опалювати їх буржуйками через настання холодів.

Водночас, бригадний генерал Олександр Тарнавський зазначив, що збройні сили України відбили новий наступ окупаційних військ Росії в районі Авдіївки. Противник зазнав втрат понад 500 військових і втратив штурмовик Су-25. Навіть при спробах оточити місто, плани ворога не вдаються.

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