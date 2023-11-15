Нарвалися на потужний кулак ЗСУ: війська РФ штурмували Авдіївку і зазнали втрат

Російські окупанти не залишають планів оточити Авдіївку Донецької області, армія України відбиває атаки і завдає вагомих втрат ворожим військам.

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ЗСУ стійко тримають оборону в районі Авдіївки - Тарнавський / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Офіс президента

Збройні сили України відбили чергову атаку окупаційних військ країни-агресора Росії в районі Авдіївки. Противник втратив понад 500 своїх військових і штурмовик Су-25. Ворожі сили не залишають спроб оточити місто, але їхні плани провалюються.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі командувач Оперативно-стратегічним угрупуванням військ Таврія Олександр Тарнавський, окупанти РФ. як і раніше, штурмують населені пункти на Авдіївському напрямку, проте несуть серйозні втрати.

"Ворог втратив понад 500 осіб у живій силі та штурмовик Су-25. Не спадає активність авіації ворога. В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог завдав 22 авіаудари, провів 36 бойових зіткнень та здійснив 890 артобстрілів. Наші воїни та воїнки стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1038 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 511 осіб. Знищено 46 одиниць військової техніки. Зокрема, 1 танк, 7 ББМ, 3 артсистеми, 1 РСЗВ, 14 БпЛА, 16 автомобілів та одиницю спецтехніки. Також знищено 1 склад боєприпасів. Ще 26 одиниць військової техніки ворога пошкоджено", - сказав високопоставлений військовий. відео дня

Росія намагається оточити Авдіївку

У Генштабі акцентували увагу на тому, що росіяни, як і раніше, намагаються оточити Авдіївку. Українські війська відбивають ворожі атаки.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії ворога в районах Новокалинового, Авдіївки, Северного, Тоненького, Водяного та східніше Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 17 атак", - підкреслюється в повідомленні.

Ситуація в Авдіївці

Спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що окупанти РФ змінили тактику боїв під Авдіївкою. Зокрема, вони стали використовувати менше бронетехніки і б'ють по місту авіабомбами з літаків, які знаходяться поза зоною досяжності української ППО.

У окупантів втрати під Авдіївкою більші, ніж у Бахмуті, сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, загарбники чинять серйозний тиск, але ЗСУ героїчно відбивають атаки.

Окупанти обстрілюють будинки в Авдіївці, де люди рятуються від холоду, розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Люди змушені евакуюватися з міста.

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