Винищувачі F-16, Gripen або інші літаки: Резніков заявив, що Україні дадуть бойову авіацію

Україна отримує зброю, яка їй потрібна, і наступним кроком у рамках військової допомоги буде надання Заходом військової авіації, сказав Олексій Резніков.

Україні можуть поставити винищувачі F-16 - Резніков / Колаж wikimedia.org, УНІАН

Країни-партнери нададуть Україні бойову авіацію. Наразі йде дискусія щодо того, які конкретно літаки отримає Київ. Можливо, поставлять винищувачі F-16, Gripen або інші машини. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Як повідомляє Liga.net, під час брифінгу він розповів про те, Україна точно отримає від держав-союзників тактичну авіацію. Обговорюється, які конкретно літаки нададуть Києву.

"Сьогодні в плані допомоги озброєнням, яку ми записували, як я це називаю, в "прохання до Санти", ми отримали все, залишилися тільки літаки. Можу додати вам оптимізму. Літаки теж будуть", - зазначив Резніков.

За його словами, дискусії йдуть щодо того, які конкретно військові літаки дадуть для ЗСУ.

"Це можуть бути F-16, Gripen або інші літаки – для нас це вже не так принципово", - підкреслив Олексій Резніков.

Винищувачі F-16 для України

Журналісти CNN раніше опублікували статтю, в якій йшлося про те, США не блокуватимуть можливі рішення союзників про постачання Україні винищувачів F-16.

Втім, сам Вашингтон, цілком ймовірно, відправляти Києву літаки поки не готовий.

У виданні Politico вийшов матеріал, де йшлося про те, що у Пентагоні обурилися словами Байдена про відмову постачати Україні F-16. У військовому відомстві припустили можливість надання Києву бойової авіації.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню відкинув будь-які "табу" на постачання Україні винищувачів F-16. За словами міністра, Париж готовий обговорювати це питання з Києвом. Однак українська сторона поки що не робила офіційних запитів щодо передачі авіації.

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