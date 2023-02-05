Винищувачі F-16, Gripen або інші літаки: Резніков заявив, що Україні дадуть бойову авіацію

Країни-партнери нададуть Україні бойову авіацію. Наразі йде дискусія щодо того, які конкретно літаки отримає Київ. Можливо, поставлять винищувачі F-16, Gripen або інші машини. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.
Як повідомляє Liga.net, під час брифінгу він розповів про те, Україна точно отримає від держав-союзників тактичну авіацію. Обговорюється, які конкретно літаки нададуть Києву.
"Сьогодні в плані допомоги озброєнням, яку ми записували, як я це називаю, в "прохання до Санти", ми отримали все, залишилися тільки літаки. Можу додати вам оптимізму. Літаки теж будуть", - зазначив Резніков.
За його словами, дискусії йдуть щодо того, які конкретно військові літаки дадуть для ЗСУ.
"Це можуть бути F-16, Gripen або інші літаки – для нас це вже не так принципово", - підкреслив Олексій Резніков.
Винищувачі F-16 для України
Журналісти CNN раніше опублікували статтю, в якій йшлося про те, США не блокуватимуть можливі рішення союзників про постачання Україні винищувачів F-16.
Втім, сам Вашингтон, цілком ймовірно, відправляти Києву літаки поки не готовий.
У виданні Politico вийшов матеріал, де йшлося про те, що у Пентагоні обурилися словами Байдена про відмову постачати Україні F-16. У військовому відомстві припустили можливість надання Києву бойової авіації.
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню відкинув будь-які "табу" на постачання Україні винищувачів F-16. За словами міністра, Париж готовий обговорювати це питання з Києвом. Однак українська сторона поки що не робила офіційних запитів щодо передачі авіації.
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