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Війська РФ готуються наступати, Білогорівку не захопили: Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині

5 лютого 2023, 12:31
Сили оборони України контролюють обстановку в Луганській області і готові дати відсіч російським окупантам, сказав керівник ОВА Сергій Гайдай.
Гайдай, ВСУ
Окупанти Росії намагаються знайти слабкі місця в обороні ЗСУ - Гайдай / Колаж 93 ОМБр, Суспільне

Окупаційні війська Росії готуються до наступу, проте ЗСУ контролюють ситуацію в Луганської області і готові відбивати ворожі атаки. Інформація про захоплення окупантами Білогорівки не відповідає дійсності – населений пункт під контролем української армії. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.

Як повідомив чиновник у своєму Telegram-каналі, ситуація в Луганській області залишається напруженою, але контрольованою. Окупанти готуються до наступу, проте ЗСУ готові відбивати їхні атаки. Інформація про раптовий широкомасштабний наступ не відповідає дійсності.

"Ситуація напружена, але контрольована нашими військовими. Всі ті вкидання з приводу того, що "десь за 15 хвилин почнеться повномасштабний наступ" або ще щось, не відповідають дійсності. Всі чітко розуміють, скільки резервів перекидається і що відбувається на лінії фронту. Всі готові дати відсіч", - розповів Гайдай.

За його словами, росіяни збільшили число атак, проте ЗСУ відбиваються.

"Я так розумію, росіяни зондують, де б знайти слабке місце", - припустив чиновник.

Також він додав, що Білогорівка залишається під контролем Києва, відомості про її нібито "захоплення" недостовірні.

"По-перше, вони навіть не знають, чи залишилися там люди і скільки. По-друге, наші бійці залишаються на позиціях, ніхто Білогорівку не захоплював. Ворога там немає", - підкреслив Сергій Гайдай.

Загроза нового наступу Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше зробив заяву про те, що окупант Росія готується до максимального загострення війни проти України. На думку чиновника, до 24 лютого – річниці військового вторгнення – загарбники спробують показати своєму населенню, мовляв, "перемоги".

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що агресор Росія вже мобілізувала 500 тисяч осіб. Він не виключив наступу окупантів до 24 лютого. Як вважає Резніков, росіяни можуть піти в масштабну атаку на Донбасі або на півдні.

Військовий оглядач Олексій Арестович припустив, що Путін може піти в новий наступ на Україну в березні-квітні. На думку Арестовича, Москва спробує добитися не "перемоги", а поліпшення позицій російських військ на полі бою, щоб потім в травні організувати з Києвом діалог.

Війна Росії проти України:

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